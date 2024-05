Nga đổi chiến thuật ở Ukraine? 04/05/2024 16:31

Mới đây, giới quan sát tại Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) dự đoán rằng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký ban hành gói viện trợ 61 tỉ USD cho Ukraine hôm 14-4 thì khả năng cao Nga có thể sẽ thay đổi chiến thuật tấn công, nhắm mục tiêu vào hệ thống giao thông - mắt xích quan trọng trong xung đột tại Ukraine.

Bà Karolina Hird - Phó Giám đốc phụ trách nhóm nghiên cứu chiến lược Nga tại ISW nhận định rằng trong bối cảnh các lô hàng viện trợ của Mỹ vẫn cần một khoảng thời gian mới tới được Ukraine, quân Nga có thể chuyển sang tấn công cơ sở hạ tầng giao thông quan trọng của đối phương.

Theo bà Hird, mục đích là để làm hư hại các tuyến đường vận chuyển vũ khí đến tiền tuyến, khiến các đơn vị Kiev gặp khó trong việc tiếp cận các đơn vị vũ khí, đạn dược viện trợ.

Nga đã áp dụng chiến thuật mới?

Hôm 30-4, hãng thông tấn Ukrinform dẫn báo cáo tình hình chiến sự từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong những ngày gần đây quân Nga đã triển khai các đòn tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và dội tên lửa về hướng các đường cao tốc Pokrovsk, Kurakhove và Siversk (cùng thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông Ukraine).

Đường phố Kiev (Ukraine) tan hoang sau một cuộc không kích của quân Nga hồi 23-4. Ảnh: AP

Trước đó, ngày 29-4, tại chiến trường tỉnh Dnipropetrovsk (miền Nam Ukraine), quân Nga đã không kích, phá hủy nhà ga thuộc tuyến đường sắt quan trọng của TP Dnipro. Theo Ukrinform, quân đội Ukraine tại các địa phương trên đã nỗ lực chiến đấu, đẩy lùi các đợt tấn công của quân đối phương, nhằm hạn chế thiệt hại cho hệ thống giao thông trong khu vực.

Theo tờ The New York Times, hệ thống đường sắt Ukraine, dài hơn 19.300 km, đóng vai trò then chốt trong xung đột Nga-Ukraine. Mạng lưới này không chỉ hỗ trợ công tác sơ tán dân thường khỏi vùng chiến sự, vận chuyển ngũ cốc và hàng viện trợ nhân đạo, mà còn là cầu nối quan trọng để đưa vũ khí hạng nặng mà các nước phương Tây viện trợ cho Ukraine ra tiền tuyến.

Theo ISW, phía Nga dường như cũng đã úp mở về việc tấn công hệ thống hạ tầng giao thông của Ukraine. Hãng thông tấn TASS đưa tin rằng trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu của Nga hôm 23-4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu nhấn mạnh rằng ở giai đoạn hiện tại mục tiêu của quân Moscow là tấn công các kho vũ khí và làm chậm công tác hậu cần, tiếp viện của quân đối phương.

Theo ISW, việc nhắm mục tiêu hạ tầng giao thông Ukraine không chỉ giúp quân Nga làm gián đoạn các tuyến đường liên lạc giữa các đơn vị Ukraine ở hậu phương và tiền tuyến, mà còn làm ảnh hưởng công tác hậu cần, làm chậm quá trình vận chuyển vũ khí ra chiến trường.

“Nếu quân Nga tấn công mạng lưới giao thông quan trọng ở Ukraine, các đơn vị Kiev sẽ gặp rắc rối lớn. Việc các tuyến đường vận chuyển bị hư hại sẽ hạn chế khả năng phân bổ khí tài, nhân lực, trang thiết bị quân sự từ hậu phương đến các mặt trận quan trọng, thậm chí làm trì hoãn việc Kiev chuyển vũ khí mà Mỹ gửi cho Ukraine ra tiền tuyến” - bà Hird nhận định.

Vẫn nhiều thách thức cho Ukraine

Theo đài CNN, tuần trước Tổng thống Biden tuyên bố các lô vũ khí viện trợ sắp lên đường tới Ukraine, nhưng thực tế những lô hàng này có thể phải mất vài tuần mới đến được nơi tập kết. Do đó, các đơn vị Kiev trước mắt vẫn phải chiến đấu trong điều kiện thiếu thốn về đạn dược và trang thiết bị quân sự.

Quân Nga nã tên lửa đa năng BM-21 vào các đơn vị đối phương tại chiến trường tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) hôm 27-4. Ảnh: SPUTNIK

Trong bài phát biểu cập nhật tình hình chiến sự đêm 1-5, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã thừa nhận tình hình quân Ukraine ở các mặt trận phía Đông và Nam đang gặp nhiều khó khăn khi quân Nga liên tục đẩy đà tiến, tăng tấn công.

Theo CNN, từ đầu tháng 4 tới nay, quân Nga đã giành được nhiều lợi thế trên chiến trường. Cụ thể, các đơn vị Moscow đã giành được quyền kiểm soát một số vị trí quan trọng tại các TP Kremennaya, Chasov Yar, Avdiivka, Bakhmut (cùng thuộc tỉnh Donetsk), cũng như đang cố giành lại những vị trí đã mất tại TP Robotino (tỉnh Zaporizhia, miền Nam Ukraine) trong cuộc phản công của lực lượng Kiev vào mùa hè năm 2023.

Trung tá Nazar Voloshyn - phát ngôn viên Lực lượng chiến đấu Khortytsia nhận định rằng nếu quân Nga mở rộng phạm vi kiểm soát các TP tại Donetsk, thì các đơn vị Moscow sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi để tiến gần tới mục tiêu kiểm soát hoàn toàn địa phương này, thậm chí mở rộng sang các tỉnh khác ở miền Đông. Lực lượng chiến đấu Khortytsia thuộc Lực lượng bộ binh Ukraine, hoạt động tại chiến trường miền Nam.

Ông Yury Fedorenko - Chỉ huy Đại đội UAV thuộc Lữ đoàn tấn công 92 của Ukraine nhận định rằng các đơn vị Kiev có thể sẽ đối mặt tình trạng chiến đấu khó khăn trong vòng 2 tháng nữa.

“Nắm bắt lợi thế hiện tại về vị trí, binh lực, và khí tài, quân Nga có khả năng đẩy mạnh tấn công trên khắp các mặt trận, đặc biệt là ở miền Đông, trước khi viện trợ từ Mỹ và đồng minh phương Tây cặp bến Ukraine. Họ hiểu rằng nếu Kiev được tiếp thêm đạn dược và khí tài, khả năng tấn công dồn dập của họ sẽ bị hạn chế. Do đó, họ đang nỗ lực gây thêm thiệt hại cho lực lượng Ukraine khi vẫn còn có thể” - ông Fedorenko nhận định.