Ngành Y cần sự kiên trì, nhân văn và tử tế

Mỗi năm cứ đến ngày 27-2, lại có nhiều bài viết về ngành y, bác sĩ. Thậm chí rất nhiều bài viết về bỏ nghề, lương thấp khi làm ngành Y. Điều này không sai, nhưng liệu có đang làm giới trẻ “sợ hãi” và “chùn bước” trước những nhận định một góc về ngành Y.

Mấy hôm nay, báo đài liên tục đưa tin về việc hàng loạt các bác sĩ Hàn Quốc đình công... Ngành Y Hàn Quốc rối loạn vì gần 9.000 bác sĩ đồng loạt xin nghỉ khiến bệnh viện lớn hỗn loạn và phải hủy hàng loạt ca phẫu thuật,...

Những đề tài về ngành Y, bác sĩ trước giờ vẫn luôn được báo đài, truyền hình, nhà làm phim lựa chọn để đưa đến khán giả, công chúng bằng nhiều cách khác nhau.

Không ít những tác phẩm phim truyền hình ăn khách là các bộ phim về đề tài ngành Y như: Anh em nhà Bác sĩ (1997), Bác sĩ Xứ Lạ (Hàn Quốc, 2014); Hậu Duệ Mặt Trời (Hàn Quốc, 2016), Bác sĩ Hạnh Phúc (Việt Nam, 2023),...

Chẳng có vinh quang nào không nhọc nhằn, không đổ mồ hôi. Trong ảnh: TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung (thứ hai, trái) trong một ca phẫu thuật cấp cứu u hàm mặt vỡ. Ảnh: NVCC

Nói chung, điều này chứng minh ngành Y, nghề bác sĩ rất được công chúng quan tâm, được xã hội trân trọng, tôn vinh.

Hơn ai khác, Chủ tịch Hồ Chí Minh là người luôn đánh giá cao vai trò, nhiệm vụ của Ngành Y trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người dân. Cách đây 69 năm, ngày 27/2/1955 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi đến hội nghị cán bộ ngành y tế với những lời nhắn nhủ thân thương: “Lương y phải như từ mẫu”.

Bác Hồ nhấn mạnh y đức của người thầy thuốc đó là: “Thương yêu người bệnh - người bệnh phó thác tính mệnh của họ nơi các cô, các chú. Chính phủ phó thác cho các cô, các chú việc chữa bệnh tật và giữ gìn sức khỏe cho đồng bào. Đó là nhiệm vụ rất vẻ vang”.

Năm 2020-2021, toàn bộ lực lượng y tế dốc toàn lực cho cuộc đại dịch COVID-19 lớn nhất lịch sử.

Nếu như trong các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lực lượng quân đội là những người anh hùng đứng đầu ngọn súng, thì trong cuộc chiến đại dịch COVID-19, lực lượng bác sĩ, nhân viên y tế chính là những anh hùng chiến đấu với “thần chết” để giành lấy sự sống cho người dân.

Nhưng phải chăng cũng chính đại dịch COVID-19, đã bào mòn sức khỏe và trái tim nhiệt huyết của anh hùng áo trắng? Sau đại dịch COVID-19, chỉ hơn 1 năm, đã có hơn 10.000 nhân viên y tế thôi việc, bỏ việc. Và cũng sau đại dịch đó, khó khăn chồng chất về cơ chế lạc hậu, trói tay người thấy thuốc, không ít người nản lòng cởi bỏ chiếc áo blouse trắng.

Nếu trước đây, cha mẹ thường khuyên bảo con cái theo đuổi Y khoa, bởi lẽ ông bà ta có câu “Nhất y nhì dược tạm được bách khoa” thì giờ đây, nhiều bạn trẻ không khỏi “chùn bước” khi ngày càng có nhiều tin tiêu cực về ngành Y, đại loại như: “Lương thấp, áp lực lớn”, “Ngành Y học dài, thời gian làm việc không bình thường, áp lực công việc lớn”, “Nghề y - nghề nguy hiểm”...

Vì sao một ngành Y danh giá, là ước mơ của biết bao gia đình giờ đây lại trở thành nỗi ám ảnh với một số bạn trẻ. Là do thế hệ trẻ không chịu được áp lực cao hay do chính sách đãi ngộ chưa xứng đáng, hay do có quá nhiều tin tiêu cực về nó?

Hào quang Ngành Y, muốn ngồi được vị trí không ai ngồi được, bạn phải chịu được cảm giác không ai chịu được.

Khi lựa chọn trở thành sinh viên Y khoa, trở thành những bác sĩ, điều dưỡng, kĩ thuật viên y khoa tương lai, ắt hẳn các bạn cũng lường trước được những thách thức và áp lực khi lựa chọn con đường này.

Ngành Y là một ngành đặc thù, giỏi chuyên môn thôi chưa đủ, người hành nghề Y phải có sự hiểu biết về tâm lý, cần có trái tim ấm áp, cảm thông, chia sẻ với bệnh nhân và người thân, đặc biệt là khả năng chịu áp lực cao.

Thay vì lo lắng về những áp lực trong ngành Y, hãy có cái nhìn đa chiều và toàn diện hơn với nghề Y. Những khó khăn của ngành Y hiện tại là điều không thể phủ nhận, tuy nhiên nếu có ai đó đang dự định từ bỏ nghề Y hãy suy nghĩ về lý do ban đầu “tại sao chọn Trường Y”.

Chẳng có vinh quang nào không nhọc nhằn, không đổ mồ hôi.

Bác sĩ không phải là con người đặc biệt nhưng nghề Y là nghề đặc biệt. Đã xác định bước chân vào nghề y, các bạn trẻ phải chấp nhận sự khắc nghiệt trên con đường phấn đấu, rèn luyện suốt cả cuộc đời để trở thành thầy Thuốc đúng nghĩa.

Con đường chinh phục hào quang rực rỡ củaNngành Y vốn cũng không dành cho người dễ nản lòng và bỏ cuộc!

Hãy vững tin, kiên trì với con đường đã chọn, rồi bạn sẽ nhận được thành quả xứng đáng.

TS-BS Nguyễn Phan Tú Dung