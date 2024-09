Ngập lụt nặng ở Myanmar, Lào và Thái Lan do ảnh hưởng bão Yagi 13/09/2024 09:53

Ba nước Myanmar, Lào và Thái Lan vẫn đang chịu ảnh hưởng từ bão Yagi, khiến hàng triệu người khắp khu vực chịu cảnh nhà cửa bị ngập lụt, điện bị cắt và cơ sở hạ tầng bị tàn phá.

Tại Thái Lan, người đứng đầu huyện Mai Sai, tỉnh Chiang Rai (Thái Lan) - ông Narongpol Kid-an nói với hãng tin Reuters rằng nước lũ đã bắt đầu rút khỏi một số khu vực thuộc huyện này, nhưng nhiều khu định cư ven sông vẫn bị ngập do ảnh hưởng từ bão Yagi.

“Chúng tôi đang gấp rút đưa những người bị mắc kẹt trong nhà ra ngoài [...] Vẫn còn hàng trăm người cần được giải cứu" - Ông Narongpol cho biết.

Khu vực ngập lụt do ảnh hưởng từ bão Yagi ở tỉnh phía bắc Chiang Rai (Thái Lan) ngày 12-9. Ảnh: REUTERS

Nước lũ cũng đã tràn vào nhiều khu vực trung tâm của tỉnh Chiang Rai (Thái Lan), làm ngập các tuyến đường trọng điểm và các khu đô thị của trung tâm tỉnh.

Ngày 12-9, Văn phòng Tài nguyên Nước Quốc gia Thái Lan cũng đã đưa ra cảnh báo lũ quét cho 36 tỉnh, bao gồm cả thủ đô Bangkok, do mưa lớn kéo dài.

Báo cáo của chính phủ Thái Lan cho biết chín trường hợp tử vong xảy ra tại hai tỉnh phía bắc Chiang Rai và Chiang Mai trong thời gian bị bão Yagi tấn công, theo hãng tin Reuters.

Ở Lào, lượng mưa liên tục trong những ngày gần đây do ảnh hưởng từ bão Yagi khiến mực nước sông Mekong dâng cao, lên mức cảnh báo lũ ở tỉnh Luang Prabang và tại trạm Kaeng Kok thuộc tỉnh Savannakhet (Lào). Mực nước ở thủ đô Viêng Chăn (Lào) cũng đang gần đạt mức tới hạn và dự kiến ​​sẽ còn tăng thêm, theo trang tin Laotian News.

Các tòa nhà bị ngập một phần nằm dọc sông Mekong ở tỉnh Luang Prabang (Lào). Ảnh: VIENTIANE TIMES

Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào cũng đã ban hành thông báo toàn quốc kêu gọi ủy ban quản lý thiên tai cấp tỉnh chuẩn bị cho tình trạng lũ lụt có thể xảy ra trong những ngày tới, đặc biệt là từ ngày 12 đến 13-9.

Ở Myanmar, người đứng đầu Bộ Phúc lợi xã hội, Cứu trợ và Tái định cư Myanmar Lay Shwe Zin Oo nói với hãng tin AFP rằng chính phủ quân sự đã lập khoảng 50 trại để giúp đỡ khoảng 70.000 người dân ở thủ đô Naypyidaw, vùng Bago và ở các bang Kayah, Mon và Shan (Myanmar) bị ảnh hưởng bởi lũ lụt do bão Yagi gây ra.

Nhân viên cứu hộ chạy đua sơ tán người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt nghiêm trọng do bão Yagi ở Myanmar. Ảnh: AFP

Tờ Global New Light of Myanmar cũng cho biết các dịch vụ xe lửa trên tuyến chính giữa hai thành phố lớn là Yangon và Mandalay (Myanmar) đã bị đình chỉ vì một số đoạn bị ngập do ảnh hưởng từ bão Yagi.

Chính phủ quân sự chưa đưa ra thống kê số người thiệt mạng chính thức, song cơ quan cứu hỏa Myanmar cho biết 17 thi thể đã được trục vớt từ các ngôi làng bị ngập lụt ở vùng Mandalay kể từ hôm 11-9, theo hãng tin AFP.