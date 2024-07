Nghe cảnh báo ra rả hằng ngày, vẫn có người bị lừa ‘gọn nhẹ’ 2,3 tỉ 07/07/2024 17:48

(PLO)- Sau 19 lần tham gia bình chọn, thực hiện nhiệm vụ, bà T đã đặt cọc 2,3 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Cục An toàn thông tin (Bộ TT&TT) cho biết, trong thời gian từ 1-7 đến 7-7 ở nước ta đã xuất hiện các hình thức về lừa đảo trực tuyến.

Dưới đây là một số hình thức lừa đảo mà bạn đọc cần biết để tránh:

Cảnh báo mạo danh ngân hàng, hướng dẫn người dùng xác nhận sinh trắc học

Lợi dụng chính sách yêu cầu cập nhật sinh trắc học trên ứng dụng ngân hàng trực tuyến, các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi mạo danh cán bộ làm việc tại ngân hàng, chủ động liên hệ với nạn nhân nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Theo Quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà Nước, từ ngày 1-7-2024, người dân phải cập nhật sinh trắc học khuôn mặt khi thực hiện các giao dịch chuyển khoản trên 10 triệu đồng. Nhiều người dùng, đặc biệt là những người lớn tuổi sẽ không tránh khỏi việc gặp khó khăn khi thực hiện các thao tác cập nhật phần mềm.

Các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi mạo danh cán bộ làm việc tại ngân hàng, chủ động liên hệ với nạn nhân nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Cục ATTT.

Lợi dụng điều này, các đối tượng lừa đảo mạo danh cán bộ ngân hàng gọi điện, liên hệ nạn nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo,... từ đó đánh cắp dữ liệu, thông tin cá nhân quan trọng.

Khi liên hệ với người dân, các đối tượng yêu cầu cung cấp các dữ liệu cá nhân như địa chỉ nhà, ảnh chụp 2 mặt căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng,... Trong nhiều trường hợp, kẻ lừa đảo còn dụ dỗ thực hiện cuộc gọi video nhằm thu thập giọng nói, biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ của nạn nhân.

Bên cạnh đó, kẻ lừa đảo cũng dụ dỗ người dân tải về các phần mềm giả mạo có chứa mã độc thông qua đường dẫn được đính kèm trong các tin nhắn mà chúng gửi.

Khi tải về các phần mềm, đối tượng sẽ dễ dàng theo dõi các thao tác mà nạn nhân thực hiện trên thiết bị của mình, từ đó khai thác sâu hơn các thông tin quan trọng.

Mất 1,2 tỷ đồng bởi đối tượng mạo danh là cán bộ Công an phường

Mới đây, lực lượng Công an quận Cầu Giấy đã tiếp nhận vụ việc chị T (SN 1983) bị lừa mất 1,2 tỷ đồng bởi các đối tượng lừa đảo mạo danh là cán bộ Công an phường Trung Hòa.

Đối tượng lừa đảo chủ động liên hệ với chị T, nói rằng tài khoản định danh của chị bị lỗi và yêu cầu cài đặt phần mềm dịch vụ công trực tuyến thông qua đường dẫn do chính đối tượng cung cấp. Sau khi nhấn vào đường dẫn và cài đặt phần mềm, chị T. phát hiện tài khoản ngân hàng của mình đã mất hơn 1,2 tỷ đồng.

Các đối tượng lừa đảo mạo danh là cán bộ Công an phường Trung Hòa. Ảnh: Cục ATTT.

Các đối tượng thường liên hệ nạn nhân thông qua điện thoại, thông báo rằng CCCD của nạn nhân đã hết hạn, bị lỗi hoặc cần cập nhật dữ liệu, yêu cầu khắc phục các vấn đề trên thông qua phần mềm giả mạo do chúng cung cấp.

Sau khi cài đặt phần mềm, kẻ lừa đảo sẽ truy cập được vào quyền điều khiển thiết bị của nạn nhân, thực hiện chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân.

Mất 2.3 tỷ đồng vì sập bẫy bình chọn ca sĩ, nghe các bài nhạc

Ngày 28-6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước đã tiếp nhận đơn trình báo về vụ việc bà L.H.T (trú tại phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành) bị tội phạm công nghệ cao dụ dỗ giới thiệu việc làm rồi lừa đảo mất hơn 2,3 tỷ đồng.

Được biết, bà T. được các đối tượng liên hệ thông qua nền tảng mạng xã hội Telegram. Đối tượng kết bạn và gửi tin nhắn giới thiệu việc làm tại nhà, hứa hẹn kiếm tiền mà không mất bất kỳ một khoản phí nào.

Nội dung công việc vô cùng đơn giản, yêu cầu bà T nghe các bài nhạc được chỉ định, đăng nhập và bỏ phiếu bình chọn cho ca sĩ rồi sau đó chụp màn hình và gửi lại. Mỗi lượt bình chọn sẽ nhận được 35.000 đồng.

Sau 19 lần tham gia bình chọn, bà T đã đặt cọc 2,3 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Ảnh: Cục ATTT.

Sau khi đồng ý tham gia, bà T. được các đối tượng gửi đường dẫn truy cập vào ứng dụng Zing Mp3 giả mạo. Làm theo lời hướng dẫn của đối tượng, bà T nhận được ngay 100.000 đồng cho những lần bình chọn đầu tiên.

Sau đó, kẻ lừa đảo hướng dẫn bà T kết bạn với người dùng “Nguyễn Duy Hải”, người này hướng dẫn cách thức gia tăng số tiền nhận được sau mỗi lần bình chọn, yêu cầu bà T đặt cọc 200.000 đồng và hứa hẹn sẽ nhận được 80.000 đồng cho mỗi lần bình chọn.

Vào ngày 12-6, bà T. được đối tượng thông báo tham gia vào “Nhóm bỏ phiếu Zingmp3” nhằm thực hiện hợp đồng cam kết để được hưởng lợi nhuận từ 40-50%. Bà T đã tham gia làm nhiệm vụ “Lượt bình chọn 1” và vào đường link (do đối tượng gửi trên nhóm) để bỏ phiếu bình chọn cho ca sĩ M.T.

Để có được 50 điểm bình chọn, các đối tượng yêu cầu bà T. phải nộp số tiền cọc tương ứng 5 triệu đồng, nói rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ trả lại tiền.

Do muốn được hưởng lợi nhuận nhiều nên bà T liên tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ 2, 3, 4, 5 và 6 với số tiền nộp ngày càng nhiều hơn và số điểm thưởng ngày càng gia tăng (850 điểm tương ứng với số tiền thưởng là 127 triệu đồng).

Sau 19 lần tham gia bình chọn, bà T đã đặt cọc 2,3 tỷ đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp. Khi có nhu cầu rút tiền, các đối tượng liên tục đưa ra lý do nhằm trì hoãn thủ tục rút tiền của bà T. Phát hiện thấy có dấu hiệu lừa đảo, bà T đã nhanh chóng đến cơ quan Công an để trình báo.