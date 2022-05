Nghi can cướp trong tiệm vàng ở Đồng Nai ra đầu thú

Ngày 13-5, cơ quan Công an huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai cho biết nghi can Lê Cảnh Chương (32 tuổi, tạm trú thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) đã đến công an đầu thú.

Chương khai nhận đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản tại tiệm vàng Lập Đức (thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) hôm 11-5.

Theo thông tin ban đầu, chiều 11-5, Chương một mình đi xe máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang vào tiệm vàng Lập Đức vờ hỏi mua nhẫn và được nhân viên tại đây đưa cho xem một chiếc nhẫn.

Lập tức Chương cầm chiếc nhẫn nhảy lên xe bỏ chạy về phòng trọ.

Biết không thể thoát tội nên nghi can đã đến công an đầu thú.

Do Chương bị rối loạn tâm thần về hành vi vì sử dụng chất kích thích, đã được Bệnh viện tâm thần TP.HCM chẩn đoán bốn năm trước, nên công an cho gia đình bảo lãnh để giám định tâm thần, khi có kết quả sẽ xử lý sau.