Nghi can trộm xăng dầu trên công trình cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột bị bắt 03/10/2024 12:29

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm trộm xăng dầu của các phương tiện đang thi công cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Ngày 3-10, thông tin từ Công an huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bắt giữ nghi phạm Phan Anh Huy (40 tuổi, ngụ huyện M'Đrắk) để điều tra, làm rõ vụ việc trộm nhiên liệu của các phương tiện thi công cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

Nghi phạm Phan Anh Huy. Ảnh: N.H

Hiện, Công an huyện M'Đrắk đang lấy lời khai của nghi phạm để phục vụ điều tra. Đồng thời, công an đã khám nghiệm hiện trường, mở rộng điều tra vụ việc.

Như PLO đã thông tin, gần đây một đơn vị thi công cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột (đoạn qua địa bàn huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk), phát hiện máy móc của họ để qua đêm tại công trường bị hao hụt nhiên liệu bất thường.

Nghi ngờ có kẻ gian lấy trộm nhiên liệu, đại diện đơn vị thi công đã bí mật lắp camera để theo dõi.

Kết quả, cuối tháng 9 vừa qua, camera đã ghi được hình ảnh một người đàn ông dẫn theo chó để cảnh giới, liên tục tiếp cận máy múc để hút dầu. Thời gian người này hút trộm dầu từ 23 giờ hôm trước đến rạng sáng hôm sau.

Hình ảnh kẻ trộm nhiên liệu bị camera quay lại. Ảnh chụp màn hình

Theo nội dung từ camera, một người đàn ông dùng vòi nhựa cắm vào bình nhiên liệu của các xe tại công trường. Sau đó, người này dùng miệng hút để nhiên liệu chảy vào can nhựa. Mỗi lần, người đàn ông này thường hút hai can dầu (mỗi can khoảng 30 lít) mới rời đi.

Khi thu thập được các video về kẻ trộm, đại diện đơn vị thi công tại cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đã đến Công an huyện M'Đrắk trình báo.