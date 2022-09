Nghi phạm đâm chết người trước quán nhậu ra đầu thú

Liên quan vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An vào chiều 8-9, nghi phạm Vũ Văn Thiết (23 tuổi, trú thị xã Hoàng Mai) đã ra đầu thú.

Công an huyện Quỳnh Lưu đang phối hợp Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An điều tra về hành vi giết người đối với Thiết.

Bị hại trong vụ án là anh HSN (32 tuổi, trú xã Quỳnh Tân).

Sau khi cơ quan điều tra hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, người nhà đã đưa thi thể anh N về quê nhà để lo hậu sự.

Được biết trước khi gây án, Thiết ăn nhậu với một nhóm bạn trong một quán lẩu nướng hải sản ở xã Quỳnh Tân.

Như PLO đã đưa tin, chiều 8-9, anh N đi đến trước một quán nhậu lẩu nướng ở xã Quỳnh Tân. Tại đây, anh N bị tấn công bằng dao dẫn đến gục tại chỗ.

Người dân đã đưa anh N đi bệnh viện cấp cứu nhưng do bị thương quá nặng, thủng tim, anh N đã tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an xã Quỳnh Tân, Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường để điều tra.