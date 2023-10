(PLO)- Nghi phạm vụ phân xác ở sông Hồng bỏ trốn về nhà cũ ở Thái Bình. Khi công an phát hiện, người này trốn dưới gầm giường, lấy dao cứa cổ tự tử...

Nghi phạm Tạ Duy Khanh trong vụ giết người, phân xác ở sông Hồng quê ở xã Hồng Thái, huyện Kiến Xương, Thái Bình. Trả lời báo chí chiều nay, 15-10, lãnh đạo UBND xã Hồng Thái cho biết Khang sinh ra và lớn lên quê, rồi cùng bố mẹ lên Hà Nội làm ăn.

Nghi phạm Tạ Duy Khanh. Ảnh CTV

Tại Thái Bình, Khanh chưa có tiền án, tiền sự và cũng không gây điều tiếng gì. Còn lên Hà Nội, gia đình anh ta sinh sống ở xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, làm nghề trang trí gốm, sứ nghệ thuật.

“Khanh đã lập gia đình từ lâu, theo tôi được biết thì Khanh đã có 3 người con”, vị lãnh đạo xã Hồng Thái nói.

Về sự việc vừa xảy ra, tối qua, xã Hồng Thái nhận đề nghị hỗ trợ từ Công an huyện Kiến Xương và Công an tỉnh Thái Bình về việc đang phối hợp với Công an Hà Nội truy bắt Tạ Duy Khanh.

Qua truy vết, nhà chức trách xác định Khanh đang lẩn trốn tại nhà riêng ở quê. Ngôi nhà bỏ không đã lâu, chỉ có dịp lễ, Tết, bố mẹ Khanh mới về dọn dẹp, hương khói gia tiên.

Lãnh đạo xã Hồng Thái cùng một số cán bộ, Công an xã Hồng Thái đã đến ngôi nhà này.

"Khoảng 22 giờ đêm, chúng tôi có mặt tại hiện trường. Thời điểm này, Khanh đã trèo tường và lẩn trốn trong nhà được một thời gian mà chúng tôi không hề hay biết.

Khi công an bao vây căn nhà, đọc lệnh bắt và xông vào trong khống chế, Khanh đang trốn dưới gầm giường, tay cầm con dao cứa cổ tự tử nhưng bất thành” - lãnh đạo UBND xã Hồng Thái kể.

Vụ giết người phân xác ở sông Hồng, bị lộ trưa 13-10, khi người dân phát hiện một mảnh thi thể người ở bờ sông đoạn qua thôn 2 Giang Cao, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Khoảng 12 giờ 30, qua tổng đài 113 Công an Hà Nội nhận được tin báo, đã tiếp cận hiện trường, điều tra ban đầu xác định nạn nhân là chị HYN, 19 tuổi, thường trú tại quận Ba Đình, Á khôi trong một cuộc thi sắc đẹp. Hơn 34 giờ sau tin báo ban đầu, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Hà Nội phối hợp Công an tỉnh Thái Bình phát hiện, bắt giữ nghi phạm Tạ Duy Khanh, 38 tuổi. Công an Hà Nội thông tin về vụ giết người phân xác ở sông Hồng (PLO)- 34 giờ đồng hồ sau khi nhận tin báo về thi thể nữ giới bị phân xác ở sông Hồng, Công an Hà Nội đã bắt giữ được nghi phạm.

PHI HÙNG