Nghị sĩ Dân chủ ủng hộ bà Harris thay ông Biden đấu với ông Trump 05/07/2024 07:04

(PLO)- Sau màn tranh luận không tốt với ông Trump, ông Biden gặp và có vẻ đã trấn an được các thống đốc Dân chủ, song vẫn còn một số nghị sĩ Dân chủ băn khoăn, thậm chí có người ủng hộ bà Harris thay ông Biden đấu với ông Trump.

Trong cuộc gặp các thống đốc đảng Dân chủ, Tổng thống Mỹ Joe Biden bác bỏ những lo ngại về màn tranh luận không mấy suôn sẻ trong cuộc đua tổng thống 2024 của ông với cựu Tổng thống Donald Trump vào tuần trước, đồng thời đưa ra giải pháp để có những màn thể hiện tốt hơn, theo tờ Business Insider đưa tin ngày 4-7.

Sau màn tranh luận với giọng khàn khàn, lắp bắp và suy nghĩ không rành mạch, ông Biden hiện đang phải đối mặt những lo ngại về sức khỏe của ông từ những người ủng hộ, thậm chí có cả những đảng viên Dân chủ yêu cầu ông rời bỏ cuộc đua tổng thống 2024.

Trong cuộc gặp hôm 3-7, ông Biden đã trấn an các thống đốc đảng Dân chủ, đồng thời khẳng định vẫn sẵn sàng đánh bại ông Trump.

Thống đốc bang New York Kathy Hochul, Thống đốc bang Maryland Wes Moore và Thống đốc Minnesota Tim Walz (từ trái sang) sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden với các thống đốc đảng Dân Chủ hôm 3-7. Ảnh: BLOOMBERG/GETTY IMAGES

Theo các nguồn thạo tin, ông Biden nói với các thống đốc rằng ông chỉ cần ngủ nghỉ nhiều hơn và làm việc ít giờ hơn, bao gồm việc giảm tham dự các sự kiện sau 8 giờ tối.

Trước đó, cuộc tranh luận của ông Biden và ông Trump diễn ra vào 9 giờ tối 27-6 (giờ địa phương).

Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Donald Trump hôm 27-6. Ảnh: AP

Theo đài CNN, giải pháp này không được các thống đốc tán thành cho lắm. Đội ngũ tranh cử của ông Biden hiện chưa trả lời yêu cầu bình luận từ Business Insider về thông tin này.

Trước đó, đội ngũ tranh cử của ông Biden cho rằng ông Biden không thể hiện tốt trong cuộc tranh luận là do cảm lạnh và jet lag (say máy bay do lệch múi giờ) sau những chuyến công du trước ngày tranh luận.

Hiện tại, một số hạ nghị sĩ Dân chủ đang đặt câu hỏi liệu ông Biden có nên rời cuộc đua tổng thống 2024 hay không. Đáng chú ý, Hạ nghị sĩ Dân chủ Jim Clyburn, một đồng minh thân cận của ông Biden, đã thảo luận về việc ủng hộ Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris làm ứng cử viên tổng thống nếu ông Biden rời khỏi cuộc đua.

Hiện một số nghị sĩ Dân chủ đang có ý ủng hộ bà Harris thay ông Biden đấu với ông Trump. Ảnh: THE TELEEGRAPH

Một nguồn tin ẩn danh nói với CNN rằng các nghị sĩ Dân chủ tại Hạ viện đang để cho ông Biden một không gian để quyết định xem phải làm gì tiếp theo.

Trong khi đó, ông Biden có một sự kiện quan trọng cần chuẩn bị kỹ càng đó là cuộc phỏng vấn với đài ABC vào ngày 5-7. Đây sẽ là cơ hội để ông Biden chứng minh ông đủ khả năng để tiếp tục cuộc đua và dập tắt những nghi ngại, chỉ trích về màn tranh luận không mấy suôn sẻ của mình.