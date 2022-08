Nghiên cứu: Nắng nóng cực đoan đe dọa sức khỏe hàng triệu người vào năm 2100

Kênh Channel NewsAsia đưa tin ngày 25-8, một nghiên cứu được đăng trên chuyên san Communications Earth and Environment cảnh báo rằng hàng triệu người sống ở các vùng nhiệt đới sẽ phải chịu cảnh nắng nóng nguy hiểm vào năm 2100.

Nghiên cứu chỉ ra một viễn cảnh bi quan nhưng có khả năng thành sự thật. Nếu thế giới không đạt được những mục tiêu khí hậu đã đề ra thì đến cuối thế kỷ 21, người dân trên khắp các vùng nhiệt đới phải chịu mức nhiệt có hại cho sức khỏe hầu hết các ngày trong năm.

Tác giả chính của bài nghiên cứu - ông Lucas Vargas Zeppetello cho biết: “Nếu chúng ta không hành động cùng nhau có thể hàng tỉ người sẽ phải hứng chịu mức nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm”.

Những đợt nắng nóng, ngày càng trở nên gay gắt và thường xuyên hơn, đã và đang diễn ra trên khắp thế giới, đe dọa sức khỏe con người và động thực vật.

Nghiên cứu sử dụng các số liệu thống kê để dự đoán mức độ phát thải carbon dioxide từ hoạt động của con người và mức độ nóng lên toàn cầu.

Nghiên cứu phát hiện ra rằng ngay cả khi thế giới đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu (giữ mức tăng nhiệt toàn cầu không quá 2 độ C và lý tưởng là 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp) thì đến cuối thế kỷ này, nhiều người ở các khu vực nhiệt đới vẫn phải đối mặt với mức nhiệt nguy hiểm trong một nửa thời gian của năm.

Ở các khu vực còn lại, những đợt nắng nóng chết người có thể sẽ xảy ra hàng năm.

Các nhà nghiên cứu gọi nhiệt độ 39,4 độ C là mức nhiệt “nguy hiểm”, nhiệt độ trên 51 độ C là “cực kỳ nguy hiểm” đối với con người.

Mức nhiệt trên 51 độ C chỉ có ở những môi trường đặc biệt, hiếm khi được quan sát thấy ngoài trời. Tuy nhiên, vào cuối thế kỷ 21, mức nhiệt này sẽ xuất hiện ở một số vùng nhiệt đới (như khu vực châu Phi cận Sahara và Ấn Độ) nếu lượng khí thải toàn cầu không được cắt giảm mạnh mẽ hơn, theo nghiên cứu.

Hiện thế giới đã nóng lên khoảng 1,2⁰C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Các dự đoán hiện tại dựa trên cam kết cắt giảm phát thải của các quốc gia cho thấy thế giới sẽ khó đạt được mục tiêu của Thỏa thuận Paris là giữ sự tăng nhiệt độ của Trái Đất ở mức dưới 2⁰C vào năm 2100.

Tác giả của nghiên cứu cho biết viễn cảnh nóng lên toàn cầu như dự đoán sẽ làm gia tăng các bệnh do nắng nóng, đặc biệt là ở người cao tuổi, người có sức khỏe yếu và những người làm việc ngoài trời.