Người bị thu hồi đất không nhận quyết định thu hồi, bồi thường thì thời hiệu khởi kiện khi nào? 01/12/2024 07:36

Ông C thuộc diện bị thu hồi đất nhưng do không đồng ý với quyết định thu hồi đất nên ông không nhận bất kỳ văn bản nào của UBND. Năm năm sau, ông liên hệ để nộp đơn khởi kiện các quyết định của UBND huyện, nhưng được hướng dẫn là đã hết thời hiệu khởi kiện. Khi ông hỏi thì được biết do ông không nhận quyết định thu hồi đất nên UBND huyện đã niêm yết các quyết định liên quan đến thu hồi đất của ông.

Quá trình thu hồi đất và bồi thường, trong nhiều trường hợp UBND giao quyết định thu hồi, quyết định bồi thường nhưng người có đất bị thu hồi không ký nhận, không nhận quyết định thu hồi hay quyết định bồi thường.

Vậy, trường hợp này, thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là khi nào là vấn đề mà nhiều bạn đọc thắc mắc?

Ảnh minh họa. Ảnh: YC

Trả lời, luật sư Nguyễn Hoài Vũ (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho rằng theo điểm a khoản 2 Điều 116 Luật TTHC năm 2015, thời hiệu để hộ gia đình, cá nhân khởi kiện là 1 năm kể từ ngày nhận hoặc biết được quyết định bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất.

Trong nhiều trường hợp người bị thu hồi đất không đồng tình nên “chống đối” bằng việc không nhận bất kỳ văn bản nào của UBND. Vì vậy, UBND sẽ niêm yết công khai các quyết định hành chính, thông báo trên các phương tiện truyền thông. Lúc này việc tính thời hiệu khởi kiện sẽ căn cứ vào việc niêm yết.

Theo luật sư Vũ, điều này đã được hướng dẫn cụ thể tại Công văn 207/TANDTC-PC ngày 30-10-2024 về việc thông báo kết quả giải đáp một số vướng mắc trong công tác xét xử vụ án hành chính cũng có trả lời vướng mắc này đến từ tòa án địa phương.

Cụ thể, có tòa án gặp vướng mắc trong trường hợp: UBND hoặc tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng giao quyết định hành chính về thu hồi, bồi thường nhưng người có đất bị thu hồi không ký nhận, không nhận quyết định thu hồi, bồi thường.... UBND hoặc tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã niêm yết công khai các quyết định hành chính, thông báo trên các phương tiện truyền thông. Trường hợp này, thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện được tính từ khi nào?

Trả lời, TAND Tối cao cho rằng theo điểm a khoản 2 Điều 116 Luật TTHC thì thời hiệu khởi kiện đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc là 1 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc.

Trường hợp UBND hoặc tổ chức được giao thực hiện nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã giao quyết định hành chính về thu hồi, bồi thường hợp lệ nhưng người có đất bị thu hồi không ký nhận, không nhận quyết định thu hồi, bồi thường… UBND hoặc tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng đã niêm yết công khai các quyết định hành chính, thông báo trên các phương tiện truyền thông thì thời điểm bắt đầu tính thời hiệu khởi kiện là ngày tiếp theo của ngày quyết định hành chính được niêm yết công khai (hoặc ngày tiếp theo của ngày hết thời hạn niêm yết công khai trong trường hợp có quy định về thời hạn niêm yết công khai).