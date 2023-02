Người dân Bà Rịa nhận tiền bồi thường dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

(PLO)- Tết 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn... để người dân đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh.

06/01/2023 16:42

(PLO)- Năm 2022, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt gần 22.000 tỉ đồng, đạt 128,1% so với dự toán Trung ương, đạt 126,7% so dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và tăng 17,7% so với cùng kỳ.