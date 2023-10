Người đàn ông chuyên dụ trẻ em quay clip nhạy cảm để tống tiền

Ngày 11-9, Cơ quan CSĐT, Công an quận 8 đã bắt tạm giam đối với bị can Trần Thanh Sang (43 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, quá trình triển khai công tác nghiệp vụ trên không gian mạng, kết hợp tin báo tố giác tội phạm của người dân, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05), Công an TP.HCM phát hiện một số đối tượng sử dụng mạng xã hội để dụ dỗ nạn nhân trò chuyện nhạy cảm nhằm thu thập ảnh nóng, clip khỏa thân, sau đó khống chế, cưỡng đoạt tài sản.

Sang được xác định chuyên dụ dỗ trẻ em quay clip nhạy cảm rồi sau đó tống tiền. Ảnh: CA

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM, Phòng PA05 phối hợp với Công an quận 8, công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh xác định Sang là nghi can nên mời làm việc.

Công an thu giữ các tang vật liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Sang khai, thông qua mạng xã hội (Facebook, Zalo) làm quen nhiều trẻ em sau đó dụ dỗ nạn nhân trò chuyện nội dung nhạy cảm, chia sẻ hình ảnh, clip "nóng", khơi gợi...

Sau khi có các clip nhạy cảm, Sang đe dọa nạn nhân ép tiếp tục gửi thêm clip và tống tiền. Ảnh: CA

Sang thu thập hình ảnh và clip này sau đó đe dọa, ép buộc nạn nhân phải làm theo các yêu cầu như tiếp tục gửi hình ảnh, clip nhạy cảm và tống tiền nạn nhân; nếu không thực hiện sẽ đăng hình ảnh, clip nhạy cảm lên mạng xã hội.

Hiện công an đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vụ án này.

Nguyễn Tân