Người mẹ lý giải lý do khai tử cho con khi cháu vẫn còn sống

Ngày 24-5, UBND phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết đã làm việc với bà TTNP (32 tuổi, ngụ phường Tân An) để làm rõ việc bà này làm thủ tục khai tử con trai 3 tuổi khi cháu bé vẫn còn đang sống.

Theo trình bày, bà và ông Nguyễn Thế Dũng (41 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) đã ly hôn.

Ngày 12-5, ông Dũng đến nhà bà quậy phá, đập chậu ném vào cửa kính. Trước đó, ông Dũng đã nhiều lần đến đập phá nhà bà P.

“Mặc dù tòa đã xử ly hôn tôi và anh Dũng từ lâu, tòa tuyên cho tôi được nuôi con nhưng anh Dũng hay đón con về Kon Tum. Anh Dũng nhiều lần làm phiền tôi, đòi đất, đòi nhà dù đây là tài sản tiền hôn nhân của gia đình nhà tôi”- bà P. viết.

Cũng theo bà P., ngày 11-5, bà gửi con trai cho một gia đình có thân nhân tốt. Bà P. và gia đình này qua lại với nhau cho đến khi cháu P. học cấp 1.

Bà P. giải thích làm thủ tục khai tử con trai vì người thân có tiền án, tiền sự. Bà nói làm như vậy là muốn tốt cho con mình nhưng không am hiểu về pháp luật và cũng không hỏi cán bộ tư pháp phường Tân An để được hướng dẫn. Bà P. thừa nhận đây là lỗi của bà, đã khai không đúng với cơ quan chức năng.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Nguyễn Thế Dũng cho biết đã gửi đơn đến tòa án để yêu cầu thay đổi quyền nuôi con. Sắp tới, ông sẽ đưa con trai đến tỉnh Kon Tum để đi làm, ổn định cuộc sống.

Theo một lãnh đạo phường Tân An, UBND phường đã lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính đối với bà P.

Như PLO đã phản ánh, bà TTNP khai con trai mình là cháu L. mất do bệnh viêm phổi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5. Đến ngày, 11-5, UBND phường Tân An cấp giấy chứng tử cháu L. UBND phường Tân An thừa nhận sai sót khi không xác minh nhưng cấp giấy chứng tử cháu L.