Vụ mẹ khai tử cho con khi còn sống: Sai đến đâu chịu trách nhiệm đến đó

Chiều 23-5, trao đổi với PLO, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết, trước mắt là để gia đình ông Nguyễn Thế Dũng (cha của đứa bé) gặp lại con trai. Sau đó, sẽ tiến hành các bước xử lý trách nhiệm của cán bộ để xảy ra sai sót trong quá trình cấp giấy chứng tử cho bà P. khi bà này khai không đúng sự thật.

“Chúng tôi sẽ tiến hành các thủ tục thu hồi giấy chứng tử đã cấp cho bà P. Về trách nhiệm của cán bộ phường liên quan đến những thiếu sót trong vụ việc, ai sai đến đâu thì sẽ phải chịu trách nhiệm đến đó, không đỗ lỗi vì điều gì cả”, ông Trung nói.

Gia đình anh Dũng cũng vừa đón con trai về Đắk Lắk. Hiện cơ quan Công an phường Tân Lợi đang làm việc với bà P. liên quan đến việc bà này khai tử cho con trai khi bé vẫn đang sống.

Anh Dũng cho biết, gia đình anh rất vui khi tìm thấy con trai. Trước mắt anh đề nghị cơ quan chức năng giao con trai cho anh chăm sóc, sau đó sẽ gửi đơn ra tòa để yêu cầu quyền được nuôi con.

Trước đó, trong chiều cùng ngày, hàng chục người trong gia đình anh Dũng đã kéo đến trụ sở UBND phường Tân An và bức xúc cho rằng nhiều ngày trôi qua nhưng lực lượng chức năng vẫn chưa tìm được chỗ ở của con anh.

Sau đó, bà P. đã đến Công an phường Tân Lợi để chỉ chỗ cho anh Dũng và gia đình đi gặp con trai.

Như PLO đã đưa tin, bà P. đến UBND phường Tân An làm thủ tục khai tử cho con trai mình là cháu NHL (3 tuổi). Bà P. khai cháu L mất do bệnh viêm phổi vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 4-5. Đến ngày, 11-5, UBND phường Tân An cấp trích lục khai tử cho cháu L.

Đến 12-4, sau nhiều lần gọi điện video không thấy con, anh Dũng về Đắk Lắk để trình báo và đề nghị hỗ trợ tìm đứa con trai bị vợ cũ khai tử khi vẫn còn sống.