Người muốn đổi giấy phép lái xe cần làm gì?

Sở GTVT TP.HCM cho biết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc cấp đổi GPLX cơ giới đường bộ, Sở GTVT TP đang đẩy mạnh thực hiện thủ tục đổi giấy phép lái xe (GPLX) do ngành giao thông vận tải cấp.

Người dân có nhu cầu đổi GPLX có thể thực hiện dịch vụ công toàn trình trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Ngưng tiếp nhận hồ sơ đối với dịch vụ công mức độ 3

Đối với dịch vụ công một phần (mức độ 3), kể từ ngày 1-9, Sở GTVT sẽ ngừng tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công một phần (mức độ 3) - Đổi giấy phép lái xe do ngành GTVT cấp tại địa chỉ: http://gplx-dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

Sở GTVT vẫn tiếp tục duy trì việc đăng ký hẹn lịch trước qua Tổng đài 028.1081.

Sau khi nhận được lịch hẹn, người dân đến điểm tiếp nhận hồ sơ địa chỉ số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3 để thực hiện thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe.

Khuyến khích người dân thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Sở GTVT TP cho biết đối với việc thực hiện dịch vụ công toàn trình (mức độ 4) sẽ góp phần đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia và giảm thời gian đi lại của người dân.

Vì vậy, Sở GTVT TP khuyến khích người dân thực hiện nộp hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia khi giấy phép lái xe ô tô sắp hết hạn. Hồ sơ nộp tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc https://dvc4.gplx.gov.vn.

Để làm được thủ tục trên, người lái xe phải tạo tài khoản đăng nhập Hệ thống Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

Đối với giấy khám sức khỏe, người dân có thể thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Người dân đến các cơ sở y tế đã liên thông được dữ liệu Giấy khám sức khỏe lái xe điện tử trên Cổng dịch vụ Công quốc gia để khám sức khỏe.

Danh sách các cơ sở ý tế trên địa bàn TP có dữ liệu khám sức khỏe điện tử của người lái xe trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại đường link: nghiepvuy.medinet.gov.vn/quan-ly-chat-luong/tphcm-danh-sach-co-so- kham-benh-chua-benh-cong-bo-kham-suc-khoe-lai-xe-da-thuc-c4837- 67368.aspx.

Bước 2: Nếu giấy khám sức khỏe đó chưa được liên thông dữ liệu điện tử của ngành y tế thì người dân mang giấy khám sức khỏe đó ra UBND xã, phường để chứng thực điện tử. Sau đó lấy file giấy khám sức khỏe đã được chứng thực điện tử để thực hiện nộp hồ sơ.

Người lái xe phải thanh toán lệ phí cấp đổi giấy phép lái xe qua tài khoản ngân hàng trên môi trường điện tử.

Người đổi giấy phép lái xe cần chuẩn bị gì?

Để nộp hồ sơ đổi GPLX ô tô dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, người lái xe cần chuẩn bị: File ảnh chụp chân dung theo quy cách (mắt nhìn thẳng, không đeo kính, nền màu xanh dương, ảnh rõ nét, cỡ file ảnh 3x4 cm); file ảnh scan hay ảnh chụp màu 2 mặt của GPLX đang sử dụng và Căn cước công dân dưới định dạng file (.pdf) hoặc (.doc).

Bên cạnh đó, người đổi phải có mã giấy chứng nhận sức khỏe điện tử hoặc file giấy xác nhận chứng thực sức khỏe điện tử của UBND xã, phường (có chữ ký số).

Sau khi có đầy đủ hồ sơ nêu trên, người lái xe nộp hồ sơ đổi GPLX ô tô Dịch vụ công trực tuyến toàn trình tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html hoặc https://dvc4.gplx.gov.vn.

Kết quả giải quyết được hệ thống Bưu điện giao tại địa chỉ khi có nhu cầu đăng ký (có thu phí) hoặc nhận trực tiếp tại Điểm tiếp nhận hồ sơ địa chỉ số 252 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3.

Người dân phải nộp lại giấy phép lái xe cũ cho nhân viên Bưu điện khi trả theo địa chỉ để lưu hồ sơ theo quy định.

Kể từ ngày 1-8, Sở GTVT TP.HCM hỗ trợ hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ đổi GPLX do ngành GTVT cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, nếu người dân có nhu cầu.

Người dân có thể liên hệ các địa chỉ sau: Số 8 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; Số 111 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú; Số 252 đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3.

Tương tự, đối với việc cấp đổi GPLX do Sở GTVT TP cấp hoặc hết niên hạn sử dụng, GPLX do ngành công an, Bộ Quốc phòng cấp cũng nộp hồ sơ về địa chỉ trên.