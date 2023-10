(PLO)- Công an tỉnh Bình Định giám định tâm thần đối với người chém ba người trong gia đình thương vong.

Ngày 31-10, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Định, cho biết, cơ quan điều tra thực hiện giám định tâm thần với Hồ Thanh Cường (34 tuổi, ngụ xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định). Cường là người đã dùng rựa chém cha và anh trai tử vong, chém mẹ trọng thương. Hiện Cường đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra.

Theo Đại tá Nguyên, bước đầu Hồ Thanh Cường khai do sợ bị ép uống thuốc, tiêm thuốc, sợ bị giết nên ra tay sát hại người thân.

Đang điều trị bệnh tâm thần

Không khí tang thương đang bao trùm căn nhà của Cường. Người thân đang lo hậu sự cho cha của Cường là ông HHC. Thi thể anh trai Cường là ông HTN đã được chuyển vào nhà riêng ở TP.HCM để lo hậu sự. Bà TTD (mẹ Cường) đang được điều trị tại Khoa hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định.

Theo vợ chồng chị gái của Cường, Cường bị khuyết tật, có biểu hiện bệnh tâm thần và ở cùng ba mẹ.

Trước đây, Cường từng bộc phát bệnh tâm thần với biểu hiện la hét, chửi bới người thân trong gia đình. Đầu năm 2022, thấy Cường có biểu nặng hơn, gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định.

Sau hơn một năm điều trị, Cường có chuyển biến tốt. Đầu tháng 6-2023, gia đình làm thủ tục xin đưa Cường về nhà chăm sóc. "Khi xuất viện, bác sĩ cho thuốc điều trị, yêu cầu phải uống thuốc thường xuyên. Khi về nhà, thời gian đầu, gia đình cho Cường uống thuốc đều đặn theo đơn. Cường không có dấu hiệu bất thường trước khi xảy ra vụ việc" - một người của Cường nói.

Theo bà HTT (chị gái của Cường), Cường ở với cha mẹ, không có biểu hiện quậy phá. "Lần này, gia đình tôi tập trung đông người để bàn chuyện cho cưới cho cháu gái. Có lẽ thấy gia đình đông người, Cường nảy sinh tâm lý lo sợ nên có hành động như vậy"- bà HTT nói.

Gia đình đang lo hậu sự cho người mất, cơ quan điều tra thực hiện giám định tâm thần với người gây ra nỗi đau này. Ảnh: THU DỊU

Trong khi đó, một số người hàng xóm nói Cường có biểu hiện không bình thường lâu nay. Cường chủ yếu hay la hét trong nhà, chưa có hành động gây phiền cho hàng xóm. Thỉnh thoảng, hàng xóm nghe Cường cãi vã với cha mẹ.

Ai quản lý bệnh nhân tâm thần?

Ông Mai Xuân Tiến, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn, nói đây là vụ việc quá đau lòng, gây rúng động ở địa phương. Cùng với việc hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, chính quyền địa phương rà soát lại các trường hợp bệnh tâm thần đang ở trong cộng đồng.

"Hồ Thanh Cường đang hưởng trợ cấp dành cho người bị khuyết tật. Qua nắm thông tin, Cường đã từng đi điều trị bệnh tâm thần"- ông Tiến thông tin.

Người mẹ đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định. Ảnh: THU DỊU

PV đã liên lạc lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định để tìm hiểu về điều trị, quản lý bệnh nhân tâm thần nhưng chưa có phản hồi.

Trao đổi với PV, ông Lê Quang Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Định, cho hay sở đã yêu cầu các đơn vị y tế liên quan cung cấp hồ sơ thông tin Hồ Thành Cường. Sở Y tế cũng yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc rà soát lại tình hình điều trị, quản lý bệnh nhân tâm thần, đặc biệt là bệnh nhân ngoại trú.

Theo ông Hùng, ngành y tế chủ yếu tập trung công tác điều trị, cấp phát thuốc, thăm khám định kỳ, theo dõi sức khỏe của người bệnh. Bệnh nhân tâm thần điều trị ngoại trú có sự theo dõi giám sát của nhân viên ý tế. Tuy nhiên, ông Hùng cho rằng quan trọng nhất là sự chăm sóc, quản lý của người nhà, cộng đồng.

"Ngoài việc thực hiện đúng phác đồ điều trị, việc phối hợp giữa gia đình, cộng đồng địa phương, ở đây là hội đoàn thể, ngành lao động, thương binh và xã hội địa phương trong quản lý bệnh nhân tâm thần ngoại trú rất quan trọng"- ông Hùng nói.

