Người tiêu dùng Việt vẫn miệt mài gom vàng

Theo thống kê của Hội đồng vàng thế giới vừa công bố sáng ngày 4-5 cho thấy, trong quý 1-2022 nhu cầu vàng trên toàn cầu đã tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý đầu tiên của năm nay, giá vàng tăng 8% do nhu cầu vàng (không tính thị trường OTC) đã lên mức 1.234 tấn, tăng tới 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây được xem là lượng giao dịch vàng cao nhất kể từ quý 4-2018 và cao hơn 19% so với mức trung bình 5 năm là 1.039 tấn.

Nhu cầu vàng trên toàn cầu gia tăng do căng thẳng quân sự giữa Nga và Ukraine, cùng với đó là lạm phát cao, kéo theo nhu cầu trú ẩn vào vàng cũng gia tăng mạnh mẽ là những yếu tố chính thúc đẩy giá vàng thế giới “leo dốc”. Có thời điểm giữa tháng 3, giá vàng thế giới đã gần chạm mốc cao nhất mọi thời đại khi bật lên 2.070 USD/ounce.

Động thái mua vàng của các Ngân hàng trung ương tăng hơn gấp đôi so với quý trước khi họ bổ sung thêm hơn 84 tấn vào lượng vàng dự trữ trong quý 1 năm 2022. Mặc dù thấp hơn 29% so với quý 1 năm 2021, nhưng việc tiếp tục gom vàng của các Ngân hàng trung ương cho thấy họ đánh giá cao vai trò của vàng trong thời điểm kinh tế thế giới đang đối mặt với nhiều yếu tố bất ổn.

Thêm vào đó, nhu cầu sử dụng vàng trong ngành công nghiệp điện tử cũng tăng đột biến lên tới 82 tấn trong 3 tháng đầu năm nay. Đây là lượng cầu cao nhất kể từ năm 2018.

Mặc dù nhu cầu vàng tăng cao, song tổng nguồn cung vàng trên thế giới trong 3 tháng đầu năm nay chỉ tăng 4% so với cùng kỳ năm nhờ sản lượng khai thác mỏ chỉ đạt được 856 tấn. Chính vì vậy, nguồn cung vàng được bổ sung thêm từ hoạt động tái chế vàng. Cụ thể, hoạt động tái chế vàng trong quý 1-2022 đã tăng đột biến, đạt 310 tấn (tăng 15% so với năm trước và là mức cao nhất kể từ năm 2016).

Cùng với sự phục hồi của nhu cầu vàng toàn cầu, nhu cầu vàng của người tiêu dùng ở Việt Nam tăng từ 18,6 tấn trong quý 4-2021 lên 19,6 tấn trong quý 1-2022, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Louise Street, chuyên gia phân tích cấp cao tại Hội đồng Vàng Thế giới cho rằng: “Quý đầu tiên của năm 2022 là một quý có nhiều thông tin bất lợi, chẳng hạn như các cuộc khủng hoảng địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng và lạm phát gia tăng. Những điều này đã củng cố vị thế của vàng như một kênh trú ẩn an toàn, không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho người tiêu dùng bán lẻ nhờ vào vị thế độc nhất vô nhị của nó”.