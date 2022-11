Người trốn truy nã suốt 23 năm về tội hiếp dâm bị bắt

(PLO)- Sau khi gây ra vụ hiếp dâm, người đàn ông bỏ trốn khỏi địa phương suốt 23 năm, dùng nhiều thủ đoạn để che dấu thân phận.

Ngày 10-11, thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Công an TP Việt Trì vừa bắt giữ thành công đối tượng truy nã Lý Văn Chiến (53 tuổi, trú tại Thuận An, Bình Dương).

Năm 1999, bị can Chiến cùng đồng phạm gây ra vụ án hiếp dâm, xảy ra tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì.

Sau khi Công an thành phố Việt Trì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lý Văn Chiến bỏ trốn khỏi địa phương.

Để trốn tránh sự truy bắt, bị can cắt đứt liên lạc với gia đình, người thân và trốn vào sinh sống tại thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Quá trình lẩn trốn, bị can dùng nhiều thủ đoạn nhằm che dấu nhân thân.

Bằng sự kiên trì lần theo dấu vết cùng các biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10-2022, Công an thành phố phát hiện nơi lẩn trốn của Lý Văn Chiến, nên xác lập chuyên án bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bị can Chiến bước đầu thừa nhận hành vi của mình trong vụ án hiếp dâm xảy ra cách đây 23 năm.

Hiện Công an thành phố Việt Trì đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định.

Bị bắt theo lệnh truy nã khi đang đi ăn xin (PLO)- Cố ý gây thương tích cho người khác rồi bỏ trốn, người đàn ông bị bắt sau đó khi đang hành nghề ăn xin tại An Giang.

TUYẾN PHAN