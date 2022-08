Nguyên cán bộ công an trộm thuốc tại bệnh viện

Ngày 25-8, TAND TP.HCM sau nhiều ngày nghị án đã tuyên phạt Đặng Huy Đạt (sinh năm 1989, nguyên là cán bộ công an) một năm hai tháng tù (bằng thời gian tạm giam) về tội trộm cắp tài sản. HĐXX xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên chiếu cố mức hình phạt.

Đạt nguyên là cán bộ công an, công tác tại khoa dược, Bệnh viện 30-4 từ đầu năm 2016 và trải qua nhiều công việc như thủ kho nội trú; cung ứng thuốc cho khoa dược; báo cáo, ánh xạ bảo hiểm. Từ ngày 28-5-2020 đến tháng 4-2021 Đạt được phân công nhiệm vụ kiêm nhiệm tại nhà thuốc bệnh viện.

Khoảng 10 giờ ngày 2-6-2021, tại kho nội trú khoa dược, Đạt phát hiện trong kho không có mặt người quản lý, vào trong thì thấy 10 thùng thuốc Meronem 01g (là thuốc kháng sinh trị nhiễm trùng dạng bột) nên lén lấy một thùng rồi rời khỏi bệnh viện.

Đạt mang thùng thuốc trộm được đến nhà thuốc trên đường Tô Hiến Thành phường 15, quận 10 bán được 66 triệu đồng. Trong khi theo kết quả định giá, thùng thuốc có giá trị gần 82 triệu đồng.

Qua truy xét, ngày 18-6-2021, công an bắt tạm giam Đạt. Tại CQĐT, Đạt khai khai do cần tiền trả nợ nên nảy sinh ý định trộm thuốc. Kết quả giám định đoạn dữ liệu camera do bệnh viện cung cấp ghi nhận hình ảnh Đạt vào kho nội trú, khoa dược, bệnh viện và đưa một thùng thuốc rời khỏi kho. Video này qua giám định xác định không có dấu hiệu cắt ghép, chỉnh sửa.

Quá trình điều tra không phát hiện chứng cứ chứng minh chủ hiệu thuốc biết thùng thuốc này là do Đạt trộm cắp. Do đó, không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối với việc Đạt cùng một thủ kho khác là Bùi Thị Nương lấy thuốc của bệnh viện cho mượn và lấy thuốc dư của bệnh viện bán lấy tiền chia nhau, quá trình điều tra không phát hiện chứng cứ Đạt, Nương dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt số thuốc cho mượn.

Đồng thời không thu được tài liệu, chứng cứ chứng minh việc Đạt và một số cán bộ của Bệnh viện 30-4 lấy thuốc dư của bệnh viện đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Do đó, không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự Đạt, Nương và một số cá nhân tại Bệnh viện về các hành vi này.

Cạnh đó, Đạt khai đánh bạc qua mạng, mua hoá đơn GTGT để hợp thức hoá việc mua thuốc cho bệnh viện. Quá trình điều tra không thu được tài liệu, chứng cứ chứng minh lời khai nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự về hành vi này.