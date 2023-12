Nguyên Giám đốc và Giám đốc Công ty Điện lực Bình Thuận bị khởi tố

Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Tuấn Ân, Công ty Điện lực Bình Thuận và các đơn vị liên quan.

Theo đó, công an khởi tố đối với 17 bị can về 5 tội danh, gồm: Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Huỳnh Tuấn Ân, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Tuấn Ân về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại các Điều 222, 221 và 364 Bộ luật Hình sự;

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Trần Ngọc Linh, nguyên Giám đốc; Nguyễn Thành Ngôn, Giám đốc; Trương Tấn Đạt, Phó Giám đốc, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch vật tư; Lê Quang Nghĩa, Trưởng phòng và Tạ Thúc Thông, Chuyên viên Phòng Kế hoạch vật tư, EVN Bình Thuận về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhận hối lộ", quy định tại các Điều 222 và 354 Bộ luật Hình sự.

Chiều 27-2, , một xe đặc chủng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an có mặt tại trụ sở Công ty Điện lực tỉnh Bình Thuận để làm việc.

Sau khoảng hai giờ đồng hồ khám xét, C03 thu giữ nhiều thùng tài liệu có liên quan và tiếp tục khám xét nhà riêng các bị can có liên quan của Công ty Điện lực Bình Thuận.

Ngoài khởi tố các bị can trên, C03 cũng đã có Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với: Nguyễn Trung Quân, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc; Trần Thiện Chương, nguyên Giám đốc; Tạ Ngọc Huân, Phó Giám đốc Công ty Thiết bị điện Tuấn Ân về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự;

Quyết định khởi tố bị can đối với: Hoàng Liên Sơn, Trưởng Ban Kiểm soát nội bộ; Võ Thị Thùy Trang, Trưởng Ban Tài chính; Trần Thị Minh Trang, Nhân viên Kế toán Tập đoàn Tuấn Ân; Nguyễn Hoàng Vũ, Tổng Giám đốc và Phan Thanh Thuận, Kế toán trưởng Công ty Tuấn Ân Long An về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự; Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Liên Sơn và Nguyễn Hoàng Vũ; Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thị Thùy Trang, Trần Thị Minh Trang và Phan Thanh Thuận.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với: Trương Thị Mỹ Thuận, Giám đốc DNTN Thương mại Hoa Mỹ; Trần Minh Vũ, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Duy Khang 68 và Võ Thị Bích Thủy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Tiến Tiến Đông về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại Điều 203 Bộ luật Hình sự.

