Nhân viên nhà xe chiếm đoạt tài sản rồi trốn ra Bình Thuận 05/03/2025 10:17

Ngày 5-3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã làm thủ tục bàn giao Đồng Ngọc Thuận (40 tuổi, trú thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong) cho Công an tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Đồng Ngọc Thuận, nhân viên nhà xe thời điểm bị bắt giam.

Theo hồ sơ, Đồng Ngọc Thuận là nhân viên nhà xe AK, làm việc tại điểm trung chuyển của nhà xe ở phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương từ tháng 12-2023. Thuận được chủ nhà xe giao cho nhiệm vụ phân loại hàng ký gửi ra từng khu vực rồi đi giao cho khách và thu tiền cước.

Lợi dụng nhiệm vụ được giao, từ ngày 4-3-2024 đến ngày 9-3-2024, Thuận đã giao 19 đơn hàng, thu của khách hơn 7,7 triệu đồng tiền cước và chiếm đoạt luôn số tiền này không quay lại chỗ làm. Khi bỏ đi, Thuận còn mang theo 1 xe máy của chủ nhà xe.

Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Dĩ An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đồng Ngọc Thuận về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Sau thời gian ra thông báo truy tìm, ngày 29-11-2024, Cơ quan CSĐT Công an TP Dĩ An đã ra Quyết định truy nã đối với Đồng Ngọc Thuận.

Đầu tháng 3-2025, qua công tác nắm địa bàn, Công an tỉnh Bình Thuận phát hiện Đồng Ngọc Thuận đang lẩn trốn ở thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong nên lên kế hoạch bắt giữ.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 4-3, Tổ công tác của Công an tỉnh Bình Thuận đã phối hợp với Công an thị trấn Liên Hương tiến hành bắt giữ Đồng Ngọc Thuận.