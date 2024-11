Nhếch nhác khu vực dưới nút giao Quốc lộ 62 lên cao tốc TP.HCM - Trung Lương 07/11/2024 18:44

Nút giao thông giữa tuyến đường Quốc lộ 62 lên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc địa phận xã Lợi Bình Nhơn, TP. Tân An (Long An), nơi đặt trạm thu phí Tân An được đưa vào hoạt động hơn 14 năm.

Hiện nay, tại nút giao thông này còn một số bất cập về hạ tầng giao thông và xuất hiện tình trạng rác thải tràn lan gây ô nhiễm môi trường trầm trọng và làm mất mỹ quan đô thị khi đi vào trung tâm TP. Tân An.

Khu vực nút giao quốc lộ 62 với cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Ghi nhận của PLO tại khu vực này, nhiều loại rác thải chất đầy đường, bốc mùi hôi thối kéo dài từ đường Quốc lộ 62 theo đường dẫn vào cao tốc đến trạm thu phí Tân An.

Người dân sinh sống gần khu vực này tận dụng gầm cầu vượt cao tốc để chăn nuôi gia cầm.

Cảnh tượng nhếch nhác nhiều nhất là dưới gầm cầu vượt cao tốc song hành đoạn qua sông Vàm Cỏ Tây thuộc địa phận, xã Lợi Bình Nhơn. Nơi đây đã trở thành “gầm rác”, ô nhiễm nghiêm trọng. Khu vực này không có rào chắn nên từ lâu đã trở thành nơi nuôi vịt, gà, gia súc của các hộ dân nơi đây.

Những ao nước đen ngòm phía dưới nút giao cao tốc.

Khu vực phía dưới nút giao không rào chắn, người dân tận dụng chăn thả hàng ngàn con vịt.

Chất thải từ khu vực này gây ra mùi hôi thối cho người dân sinh sống gần đây.

Ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND TP. Tân An cho biết, khu vực dưới nút giao Quốc lộ 62 với cao tốc TP.HCM – Trung Lương có diện tích 12,656ha, phần đất này do Bộ GTVT quản lý.

Cặp theo quốc lộ 62 hướng vào cao tốc, 1 số tài xế dừng xe nghỉ ngơi rồi xả rác tràn lan.

Phía ngoài nút giao cao tốc cặp theo quốc lộ 62 để dẫn vào cao tốc, tình trạng nhếch nhác không kém. Một số tài xế dừng đỗ xe tại khu vực để nghỉ ngơi cũng này xả rác tràn lan.

Bên cạnh đó, nhiều người đã lợi dụng khoảng đất trống cặp theo quốc lộ 62 dẫn vào cao tốc để buôn bán, xả rác.

“Cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường đã được địa phương nắm bắt, tuy nhiên đây là khu vực do Cục đường bộ Việt Nam quản lý, UBND TP Tân An đã gởi văn bản lên Sở GTVT tỉnh Long An để kiến nghị lên Bộ GTVT về tình trạng này. Bên cạnh đó, UBND TP. Tân An đã có ý kiến lên UBND tỉnh về việc đầu tư chỉnh trang khu vực này để tạo vẻ mỹ quan xanh, sạch đẹp cho du khách đi từ cao tốc vào trung tâm TP. Tân An” - ông Thảo nói.