Nhiệt điện Vĩnh Tân đảm bảo cung cấp điện mùa khô 2024

Mới đây, đoàn công tác do ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), làm trưởng đoàn, cùng đại diện các ban thuộc EVN, Tổng Công ty Phát điện 3 đã đến kiểm tra công tác đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm 2024 tại Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, Bình Thuận.

Theo đó, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã sẵn sàng các phương án để đảm bảo cung cấp điện cho mùa khô năm nay.

Lên phương án đảm bảo cung ứng điện

Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân cho biết tính đến ngày 12-3, sản lượng điện sản xuất của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 là 1,287 tỉ kWh, đạt 26% kế hoạch được giao. Sản lượng điện tích lũy của nhà máy từ khi đưa vào vận hành đến nay đạt gần 62,8 tỉ kWh.

Mùa khô năm 2024 được dự báo sẽ có nhiều yếu tố bất lợi cho công tác cung cấp điện như thời tiết nắng nóng gay gắt, kéo dài; nguồn nước phục vụ các nhà máy thủy điện thấp hơn so với trung bình nhiều năm; giá nhiên liệu đầu vào cho các nhà máy nhiệt điện tăng và nhu cầu sử dụng điện tăng cao...

Để đảm bảo công tác sản xuất điện trong mùa khô năm nay, kể từ cuối năm 2023, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã phối hợp với Công ty EPS triển khai các phương án để đảm bảo phát điện an toàn, liên tục. Công ty tiếp tục thực hiện các nội dung của đề án nâng cao độ tin cậy và hiệu suất vận hành Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 giai đoạn 2021-2025. Đơn cử như các giải pháp giảm sự cố chủ quan, nâng cao chất lượng sửa chữa; các giải pháp giảm suất hao nhiệt; lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá và xử lý các bất thường hệ thống thiết bị, áp dụng sửa chữa, bảo dưỡng theo độ tin cậy RCM.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ phối hợp với Công ty EPS để triển khai áp dụng công nghệ CFD (Computational Fluid Dynamics - điện toán động lực học chất lưu) vào hiệu chỉnh lò hơi để giám sát suất hao nhiệt.

Việc huy động tối đa công suất của Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đang tập trung thực hiện các giải pháp để đảm bảo các tổ máy vận hành an toàn, liên tục, tin cậy, theo đúng phương thức huy động của Trung tâm Điều động hệ thống điện quốc gia.

Lãnh đạo EVN kiểm tra công tác vận hành tại Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2. Ảnh: EVNGENCO3

Huy động công suất cao từ các nhà máy trực thuộc

Ông Trần Đình Ân, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3), cho biết Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 vừa hoàn thành công trình đại tu tổ máy S2. Qua thực tế ba tháng hoạt động, thông số vận hành tổ máy an toàn, tin cậy, chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng tốt.

Trong năm 2024, EVNGENCO3 sẽ tiếp tục giao Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 thực hiện các giải pháp giảm suất hao nhiệt. Đơn vị đã lên các phương án, kịch bản đảm bảo cung cấp điện được xây dựng chi tiết. Công tác đại tu và tiểu tu được bố trí vào tháng 8 và tháng 11 (các tháng ít huy động chuẩn bị giai đoạn cuối năm) để tập trung xử lý tất cả bất thường ảnh hưởng đến vận hành của tổ máy.

Ông Thiên Thanh Sơn, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, báo cáo thêm: Theo kế hoạch cung cấp than đã thỏa thuận với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng Công ty Đông Bắc, nguồn than cung ứng đủ nhu cầu vận hành của nhà máy trong các tháng mùa khô (tháng 4, 5 và 6) dự kiến là 937.000 tấn.

Ngoài ra, từ tháng 3, công ty đã sắp xếp, bố trí lịch trực tăng cường lãnh đạo, cán bộ nhằm tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo kịp thời đảm bảo cung ứng điện; tiếp tục duy trì công tác đảm bảo môi trường, triển khai hiệu quả các giải pháp tiêu thụ tro xỉ.

Công ty đang ký hợp đồng với ba đơn vị tiêu thụ tro xỉ với tổng khối lượng cam kết tiêu thụ là 1,1 triệu tấn/năm, đạt 100% khối lượng tro xỉ phát sinh của nhà máy trong quá trình sản xuất. Dự kiến cuối tháng 6, dây chuyền xử lý tiêu thụ tro xỉ trên bãi xỉ của Công ty Sông Đà Cao Cường với khối lượng cam kết là 500.000 m3/năm sẽ đưa vào hoạt động.

Ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN, đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân trong thời gian qua. Các kết quả đạt chỉ tiêu suất sự cố, suất tiêu hao, nâng cao độ tin cậy ổn định; diện mạo, môi trường xung quanh nhà máy có sự thay đổi tích cực, cho thấy sự cố gắng vượt bậc của đơn vị trong việc đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp. Đồng thời, ông Hải chỉ đạo EVNGENCO3 và Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân tiếp tục thực hiện nâng cao giải pháp để yêu cầu huy động cao nhất.

“Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia dự kiến sẽ huy động công suất cao từ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 từ tháng 4 đến tháng 7 năm nay. Đây là giai đoạn nhu cầu điện tăng cao, do vậy cần đảm bảo nhà máy vận hành với công suất tối đa để đáp ứng. Công ty EPS cần chú ý chuẩn bị các vật tư, máy móc, trang thiết bị và nhân lực để sẵn sàng khắc phục sự cố vận hành trong giai đoạn huy động công suất cao. Bên cạnh đó, công ty cần đảm bảo công tác sửa chữa được thực hiện nhanh chóng, hiệu quả để giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn vận hành của nhà máy” - ông Hải nhấn mạnh.•

Ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0), đánh giá cao Tổng Công ty Phát điện 3 và Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đã chủ động chỉ đạo sát sao, đảm bảo nguồn cung cấp than và vận hành nhà máy ổn định theo điều độ của hệ thống. Chất lượng tổ máy S1 và S2 của nhà máy được đánh giá cao hơn so với quy trình và thiết kế. Đây là tín hiệu tích cực cho việc đảm bảo cung cấp điện cho khu vực phía Nam trong mùa khô sắp tới.

THÁI NGUYÊN