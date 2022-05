Nhiều ẩn khuất vụ mẹ khai tử con trai khi đang sống

Chiều 23-5, chị TTNP (32 tuổi, ngụ phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã đến Công an phường Tân Lợi, trực tiếp đưa chồng cũ, người thân cùng cán bộ phường đến huyện Đắk Mil (Đắk Nông) để gặp con trai chị là cháu NHL (ba tuổi). Cháu L đã bị mẹ ruột làm thủ tục khai tử khi đang sống và được UBND phường Tân An cấp giấy chứng tử hôm 11-5.

“Niềm vui khôn tả khi gặp lại con”

Tối 23-5, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Thế Dũng (cha ruột cháu L, 41 tuổi, ngụ huyện Cư Kuin, Đắk Lắk) cho biết vừa đưa con trai từ huyện Đắk Mil (Đắk Nông) về trụ sở Công an phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Cơ quan chức năng đang làm việc với chị TTNP (vợ cũ của ông).

Ông Dũng cho biết ông và gia đình rất vui mừng vì cháu bé vẫn an toàn. “Không có niềm vui nào tả nổi khi tôi được gặp lại con. Giờ tôi chỉ mong chăm sóc cho con thật tốt. Tôi đang đề nghị cơ quan chức năng làm rõ động cơ, mục đích khai tử của mẹ cháu” - ông Dũng nói.

Trước đó, theo ghi nhận của PV, ông Nguyễn Thế Dũng cùng hàng chục người thân đã kéo đến trụ sở UBND phường Tân An, yêu cầu cơ quan chức năng khẩn trương có biện pháp tìm kiếm cháu L. Nhiều người rất bức xúc, yêu cầu lãnh đạo UBND phường Tân An giải thích vì sao ký cấp giấy chứng tử cho L khi cháu đang sống.

Ông Nguyễn Công Thuận (người thân cháu L) nói: “UBND phường Tân An cấp giấy chứng tử nhưng không xác minh sự việc. Hơn 10 ngày nay, gia đình không biết cháu đang ở đâu. Cha cháu nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương, cơ quan chức năng hỗ trợ tìm kiếm, làm rõ sự việc nhưng chính quyền vẫn không có động thái gì”.

Làm việc với một số người thân của ông Dũng, lãnh đạo UBND phường Tân An cam kết phối hợp với cơ quan chức năng phường Tân Lợi (nơi chị P tạm trú) để tìm kiếm cháu L.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phạm Đình Trung, Chủ tịch UBND phường Tân An, xác nhận trong ngày 23-5, nhiều người thân bên nội cháu NHL đã kéo đến trụ sở UBND phường đề nghị cơ quan chức năng tìm kiếm cháu và làm rõ sự việc.

Cũng theo ông Trung, cán bộ phường Tân An nhiều lần liên lạc với chị P để mời đến làm rõ sự việc nhưng không có kết quả. Đến trưa 23-5, ông đã liên lạc được với chị P qua điện thoại, đề nghị chị đến UBND phường làm việc. Tuy nhiên, sau đó chị P đến trụ sở Công an phường Tân Lợi rồi đưa người đi gặp cháu L.

Phường cấp giấy chứng tử nhưng không xác minh

Chủ tịch UBND phường Tân An thông tin trước đó, chị TTNP đến UBND phường làm thủ tục khai tử cho con trai chị là cháu NHL. Chị P khai cháu L mất do bệnh viêm phổi, vào lúc 18 giờ 30 ngày 4-5. Đến ngày 11-5, UBND phường Tân An cấp giấy chứng tử cho cháu L.

Ông Trung cho biết khi đến làm thủ tục khai tử cho con, chị P mang đầy đủ giấy tờ, lại khóc lóc nói con trai vừa mất do bệnh viêm phổi nên cán bộ phường không tiện hỏi nhiều. Chị P cũng ký cam kết lời khai để chứng tử. Tuy nhiên, đến tối 19-5 thì cha cháu L đăng lên mạng xã hội Facebook sự việc cháu còn sống nhưng bị mẹ làm thủ tục khai tử.

Ông Trung cũng thừa nhận cán bộ phường Tân An đã không xác minh trước khi UBND phường ký giấy chứng tử cho cháu L. “Chúng tôi không phủ nhận trách nhiệm và đã có báo cáo sự việc lên UBND TP Buôn Ma Thuột. Ai sai đến đâu thì sẽ phải chịu trách nhiệm đến đó, không đổ lỗi vì điều gì cả. UBND phường sẽ làm rõ trách nhiệm sự việc này” - ông Trung thông tin.

Chủ tịch UBND phường Tân An cho biết thêm: Chính quyền địa phương chưa thu hồi giấy chứng tử của cháu L do chưa xác định được động cơ, mục đích của chị P khi làm thủ tục khai tử cho con trai dù đang sống.

Theo một nguồn tin khác, làm việc với Công an phường Tân Lợi, bước đầu chị P nói việc khai tử cho con trai là để gửi giấy khai tử cho chồng cũ, nhằm ngăn không cho người này gặp con trai. Theo chị P, chị và chồng cũ đã ly hôn, thường xảy ra mâu thuẫn. Nhiều lần chị bị chồng cũ đánh đập khi đến gặp con trai.

Mẹ khai tử con trai khi đang sống Theo ông Nguyễn Thế Dũng, ông và chị P kết hôn năm 2018. Sau thời gian ngắn chung sống, hai vợ chồng ly hôn khi vừa sinh cháu L. Cuối năm 2019, chị P yêu cầu ông nuôi con nên ông nhận về rồi đưa sang Kon Tum. Cuối tháng 4-2022, ông Dũng đưa con trai về Đắk Lắk để chữa bệnh và nhờ bà ngoại trông giữ, còn ông trở lại Kon Tum làm việc. Ngày 12-5, ông Dũng nhiều lần gọi video để gặp con nhưng không được nên đã về Đắk Lắk tìm con. Khi ông Dũng hỏi con trai đang ở đâu để gặp thì chị P đưa ra giấy chứng tử của con. Ông Dũng đã trình báo cơ quan chức năng và đề nghị tìm kiếm con trai ông, đồng thời làm rõ động cơ, mục đích việc khai tử cho con trai ông.