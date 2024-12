Nhiều công nhân nhập viện sau ăn trưa: Tạm đình chỉ đơn vị cung cấp suất ăn 07/12/2024 11:36

(PLO)- Liên quan vụ nhiều công nhân nhập viện do ngộ độc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An đã tạm đình chỉ đơn vị cung cấp suất ăn.