Nhiều cư dân chung cư 6th Element bị công khai số điện thoại trên một trang ‘web đen’ 14/08/2024 19:20

Ngày 14-8, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, đơn vị đang khẩn trương điều tra vụ việc hàng chục cư dân tòa nhà chung cư 6th Element, phường Xuân La bị công khai số điện thoại trên các trang “web đen”.

Trước đó, vào chiều 13-8, nhiều gia đình trong chung cư 6th Element phát hiện một danh sách số điện thoại cá nhân bị tung lên trang “web đen”. Các cư dân còn bị gọi điện quấy nhiễu bởi những số điện thoại lạ, ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc của cư dân.

Số điện thoại của nhiều cư dân sinh sống ở chung cư 6th Element bị công khai trên các trang “web đen”

Ngoài việc bị tung số điện thoại cá nhân lên các trang "web đen", trong thời gian qua, tại tòa nhà chung cư 6th Element cũng xảy ra các vụ việc xung đột giữa cư dân với một số người lạ... Công an phường Xuân La đã nhiều lần phải can thiệp giữ gìn an ninh trật tự tại tòa nhà 6th Element.

Hiện Vụ việc đang được tập trung điều tra làm rõ.