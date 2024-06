Nhiều đơn vị công an Đà Nẵng được khen thưởng 13/06/2024 13:32

Ngày 13-6, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã trao thưởng cho nhiều đơn vị công an có thành tích xuất sắc.

Những đơn vị được khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong phòng, chống các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm ANTT trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2024.

Chủ tịch TP Đà Nẵng quyết định khen thưởng, động viên công an các đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc. Ảnh: CA.

Để kịp thời động viên, ghi nhận các thành tích nêu trên, Chủ tịch UBND TP quyết định thưởng cho nhiều đơn vị công an, công an địa phương gồm: Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Trạm Cảnh sát giao thông Cửa ô Hòa Hiệp, Công an quận Hải Châu, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Hải Châu, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy Công an quận Sơn Trà; Công an quận Thanh Khê và Tổ đảm bảo ANTT Sân vận động điền kinh tại Hòa Xuân.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương các đơn vị. Ảnh: CA.

Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng biểu dương và ghi nhận thành tích của các đơn vị đã đạt được và những chiến công ấy góp phần vào kết quả, thành tích chung của toàn lực lượng; bảo đảm vững chắc tình hình ANTT, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố.

Thời gian tới, Đại tá Nguyễn Văn Tăng cũng yêu cầu các đơn vị công an, công an địa phương tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.