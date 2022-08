Nhờ con gái vay tiền trả nợ không được, cha tưới xăng đốt nhà

Ngày 13-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lương Bá Tuấn (42 tuổi, ngụ ấp An Long, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới) về tội hủy hoại tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trưa ngày 27-7, sau khi nhậu về, Tuấn và con gái ruột là Nhung xảy ra mâu thuẫn do con gái không chịu vay tiền cho Tuấn trả nợ.

Tức giận, Tuấn vào nhà lấy chai xăng khoảng 250ml đã mua trước đó đem đến giường ngủ của con gái tưới xăng và châm lửa đốt.

Thấy lửa Nhung liền đưa bà nội chạy ra khỏi nhà và tri hô để mọi người xung quanh giúp chữa cháy.

Dù được người dân và lực lượng chức năng tích cực chữa cháy nhưng ngôi nhà bị thiêu hoàn toàn.

Sau đó, Tuấn đến cơ quan Công an đầu thú.