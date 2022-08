Nhóm giang hồ đất Cảng nổ súng bắn 1 người trọng thương

Ngày 9-8, Đại tá Lê Hồng Thắng, Trưởng phòng CSHS, Công an TP Hải Phòng, cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ, điều tra nhóm giang hồ nổ súng vào nhà dân, bắn một người trọng thương, xảy ra vào tối ngày 8-8 (tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 21 giờ, ngày 8-8, Nguyễn Bá Trọng (tức Trọng Phồn, trú tại xã Nam Hưng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) cùng ‘đàn em’ đã nổ súng vào nhà ông Nguyến Bá Phúc (người hàng xóm với Trọng), rất may lúc đó nhà đóng cửa nên không ai bị thương.

Sau khi phát hiện, anh Nguyễn Bá Lộc (con ông Phúc) gọi điện cho anh Nguyễn Trọng TA (28 tuổi, người thân nhà ông Phúc) sang hỗ trợ xem kẻ nào bắn vào nhà mình. Tuy nhiên khi người này đến gần nhà ông Phúc, thì Trọng rút súng bắn trúng vào bụng.

Ngay sau đó, mọi người phát hiện và đưa anh TA đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng. Đến sáng 9-9, anh TA được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tiếp tục cấp cứu, điều trị.

Nhận được tin báo, Công an xã Nam Hưng phối hợp với Công an huyện Tiên Lãng và Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng cùng cơ quan chức năng có mặt bảo vệ hiện trường, thu thập chứng cứ, bắt giữ Nguyễn Bá Trọng cùng với một số “đàn em” của Trọng.

Đồng thời, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nhà Trọng “Phồn”, thu giữ được một khẩu súng quân dụng K35, tuy nhiên lực lượng chức năng xác định khẩu súng này không sử dụng được. Riêng khẩu súng Trọng “Phồn” gây án hiện chưa thu giữ được.

Bước đầu Công an nhận định, nguyên nhân xảy ra vụ việc nêu trên là do mâu thuẫn cá nhân giữa Trọng “Phồn” và gia đình ông Phúc.

Hiện Công an huyện Tiên Lãng đang phối hợp với Phòng CSHS Công an TP Hải Phòng vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.