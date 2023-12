Nhóm lừa đảo vay tiền tinh vi chuyên nhắm đến người già

Ngày 24-12, Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận 11 bắt Nguyễn Thành Tân (44 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Quãng Thị Phương Uyên (23 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận), Mai Khánh Duy (27 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và Nguyễn Xuân Bách (27 tuổi, ngụ quận Tân Phú) để điều tra do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bốn người này là nhân viên tư vấn, nhân viên sale và cộng tác viên của một công ty tài chính.

Theo điều tra ban đầu, nhóm này lợi dụng những người già ít hiểu biết và cần vay tiền nên đã dùng nhiều thủ đoạn gian dối để dụ dỗ ký hợp đồng vay tiền online cao hơn (40-50tr) số tiền khách cần vay.

Sau khi đưa bị hại đến cửa hàng TGDĐ hoặc ĐMX rút tiền giải ngân, các đối tượng cho bị hại ký hợp đồng giả vờ trả tiền dư lại cho công ty tài chính để đưa tiền chênh lệch cho các đối tượng nhằm chiếm đoạt rồi cắt liên lạc.

Nhóm này khai nhận thực hiện khoảng 10 vụ lừa đảo vay tiền. Hiện Công an quận 11 đã xác định được bốn vụ xảy ra ở địa bàn quận 11, Bình Chánh, TP.HCM; tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, các vụ khác còn lại các đối tượng không nhớ rõ.

Công an quận 11 phát đi thông báo đến các đơn vị trên địa bàn TP.HCM có vụ việc nghi vấn đến nhóm lừa đảo vay tiền nói trên thì phối hợp cùng Công an quận 11 đấu tranh làm rõ.

Ngoài ra, Công an cũng thông báo ai là nạn nhân của nhóm lừa đảo vay tiền này thì liên hệ với Công an quận 11 để phối hợp xử lý.

Vừa qua, Công an TP.HCM, Công an quận quận 11, Công an TP Thủ Đức và các quận huyện vừa mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai đồng loạt, hiệu quả các biện pháp tấn công trực diện vào các loại tội phạm.

Phát biểu tại buổi Lễ ra quân trấn áp tội phạm, Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TP.HCM nhấn mạnh trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm với khẩu hiệu “triệt xóa các băng nhóm ngay từ khi mới manh nha hình thành, không nuôi băng nhóm; đối với tội phạm ma túy phải đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu, không đánh khúc giữa; đối với tội phạm kinh tế, tham nhũng, môi trường phải nhận diện tội phạm, lựa chọn điểm đột phá, “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”...

“Lực lượng Công an TP đã nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ, làm việc không quản ngày đêm; lập nhiều chiến công trong đấu tranh phòng chống tội phạm đường phố, tội phạm ma túy, tội phạm tín dụng đen, xâm phạm sở hữu” - Phó Giám đốc Công an TP nêu.