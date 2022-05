Nhóm người đào núi khai thác đá quý ở Nghệ An

Ngày 30-5, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường và Công an huyện Nghĩa Đàn vừa phát hiện, bắt giữ Đặng Thị Nga (48 tuổi), Bùi Văn Đông (42 tuổi), Hồ Văn Thái (29 tuổi, cùng trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) và Nguyễn Trọng Đại (54 tuổi, trú xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) vì có hành vi khai thác đá trái phép.

Tại hiện trường lực lượng công an thu giữ 4 máy xúc, 2 ô tô tải, 4 hệ thống máy khoan đá.

Thời gian qua, nhóm người trên đã thuê người đưa phương tiện vào đồi núi tại xã Nghĩa Đức (huyện Nghĩa Đàn) giáp ranh xã Thái Hòa để khai thác đá, đất trái phép. Trong đó, có nhiều tảng đá có giá trị.

Bước đầu nhóm này khai nhận hoạt động khai thác trộm đá từ 7 giờ 30 đến 17 giờ hàng ngày. Số đá sau khi được khai thác, cả nhóm sử dụng xe ô tô tải để vận chuyển về các xưởng chế biến nằm trên địa bàn huyện Quỳ Hợp.

Tại các xưởng chế biến đá, lực lượng chức năng thu được hàng trăm khối đá thành phẩm. Tổng số khối lượng đá khai thác trái phép bị thu giữ là hơn 508 m3

Hiện Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra.