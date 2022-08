Nhóm người đi xuồng máy từ TP Thủ Đức sang quận 1 để cướp

Ngày 15-8, Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Ly (37 tuổi), Phạm Hoàng Hiếu (35 tuổi), Huỳnh Minh Tâm (30 tuổi) về tội Cướp tài sản; khởi tố Nguyễn Văn Trắng (34 tuổi) về tội trộm cắp tài sản.

Đi ghe tiếp cận công trình từ sông Sài Gòn

Liên quan đến vụ án, công an cũng đang xác minh, truy bắt nam thanh niên tên Phát để điều tra.

Đây là nhóm dùng xuồng máy lưu thông trên sông Sài Gòn, tiếp cận công trình xây dựng VGR (phường Bến Nghé, quận 1) để trộm cắp vật tư.

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 3-8, anh PVT (32 tuổi, quê Tây Ninh) và anh NBS (20 tuổi, quê Phú Yên) là nhân viên Công ty Cổ phần Xây lắp Kỹ thuật Việt đang ngủ tại phòng bảo vệ thuộc công trình VGR phát hiện tiếng động lạ.

Cả hai đẩy cửa phòng bảo vệ chạy ra thì phát hiện cửa đã bị cột bằng dây thừng nên lớn tiếng tri hô “Trộm! Trộm!...

Nghe thấy tiếng hô hoán của nhân viên, một người đàn ông trong nhóm liền lao đến cầm cây sắt đập mạnh vào cửa kính trước phòng bảo vệ lớn tiếng đe dọa buộc giữ im lặng.

Chứng kiến sự manh động, hai nhân viên bảo vệ không dám tri hô mà lén dùng điện thoại di động cá nhân quay lại cảnh trộm tài sản thông qua một chiếc lỗ thủng của cửa kính vừa bị đập bể.

Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, sau khi thấy trộm lấy tài sản đã bỏ trốn, anh T và anh S dùng bật lửa đốt cháy dây thừng, mở cửa chạy ra phát hiện băng này đã trốn thoát bằng ghe máy theo đường sông Sài Gòn.

Qua kiểm tra, các nhân viên phát hiện nhóm trên trộm 45 cuộn dây cáp đồng, 58 cây ống đồng trị giá hơn 40 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an quận 1 cùng các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan.

Cơ quan điều tra nhận định băng trộm đã tháo chạy về hướng TP Thủ Đức. Đội CSHS được chỉ đạo tung trinh sát dày dạn kinh nghiệm rà soát các đầu mối thông tin để truy xét.

Băng trộm cướp táo tợn

Qua khám nghiệm, công an thu giữ tại hiện trường một ổ khoá bị phá, một sợi dây bằng vải, ghi nhận hiện trường có dấu vết bị cạy phá…

Từ lời khai và hình ảnh hai nhân viên cung cấp, công an quận 1 nhận định nhóm này trộm đi tài sản lớn, lợi dụng sông nước nên là người am hiểu việc điều khiển ghe xuồng cũng như địa hình.

Các trinh sát hình sự triển khai đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ để khẩn trương rà soát, thu thập thông tin các đối tượng nghi vấn liên quan đến hoạt động trộm cắp tài sản trên tuyến sông Sài Gòn ở khu vực Quận 1, Quận Bình Thạnh, thành phố Thủ Đức… để phá án.

Qua đó, công an phát hiện một nhóm nghi vấn có đặc điểm nhận dạng giống như các đối tượng gây án.

Công an quận 1 phối hợp với Công an phường Thạnh Mỹ Lợi; Đội CSHS Công an TP Thủ Đức và Đội 3 Phòng Cảnh sát đường thuỷ - Công an TP.HCM rà soát phát hiện nhóm này thường tụ tập tại khu vực gầm Cầu Sập (thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).

Đến 9 giờ 9-8, công an ập đến, khống chế đưa bốn người gồm Ly, Hiếu, Tâm và Trắng về cơ quan điều tra để làm rõ.

Qua đấu tranh, nhóm này khai không có việc làm, sống lang thang nên hay tá túc trên ghe máy của Ly và Tâm ở gầm cầu.

Khoảng 1 giờ ngày 3-8, Phát rủ Hiếu, Ly, Tâm và Trắng đi trộm tài sản tại công trình xây dựng VGR trên đường Tôn Đức Thắng thuộc Phường Bến Nghé, quận 1.

Rạng sáng 3-8, cả nhóm dùng hai xuồng máy lưu thông trên sông Sài Gòn để tiếp cận công trình. Tại đây, Trắng ngồi trên xuồng cảnh giới để đồng bọn lẻn vào trộm vật tư. Tài sản trộm được, cả nhóm mang đi bán được 25 triệu và chia đều mỗi người 5 triệu.

Qua xác minh, Ly có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý, một tiền sự cai nghiện bắt buộc; Hiếu có một tiền án về tội trộm cắp tài sản, Tâm có một tiền sự cai nghiện bắt buộc. Cả Ly và Hiếu dương tính với ma tuý.

Cơ quan công an xác định, hành vi lúc đầu của các đối tượng là trộm cắp tài sản nhưng sau đó dùng công cụ khóa trái cửa, dùng hung khí đe dọa để lấy tài sản nên đã cấu thành hành vi cướp tài sản.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.