Ngày 2-11, Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển VKS cùng cấp đề nghị truy tố hai nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị nhiều hung khí để đánh nhau.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định do có mâu thuẫn nên đêm ngày 10-2, nhóm do Trần Nguyễn Nhân Phú (15 tuổi, quận Cẩm Lệ) tụ tập trên đường Thanh Hóa để đánh nhau với nhóm của Ngụy Trương Anh Khoa (14 tuổi, quận Cẩm Lệ).

Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, hai nhóm đã hẹn nhau đến đường Thanh Hóa để đánh nhau.

Rựa và câu liêm được các thanh thiếu niên chuẩn bị đưa đi đánh nhau. Ảnh: CA.

Nhóm của Phú đã chuẩn bị vỏ chai thuỷ tinh, rựa, câu liêm còn nhóm của Khoa thì chuẩn bị vỏ chai nước ngọt để làm hung khí.

Khi hai nhóm gặp nhau ở đường Thanh Hoá thì xông vào ném vỏ chai. Thấy nhóm của Phú có nhiều hung khí nên nhóm của Khoa quay xe bỏ chạy, bị nhóm của Phú lên xe đuổi theo.

Nhận tin báo có nhiều thanh thiếu niên dùng hung khí đánh nhau, Công an quận Cẩm Lệ cùng Công an phường Hoà Xuân đã triệu tập làm việc với các thanh thiếu niên nói trên.

Kết quả, Cơ quan CSĐT Công an quận Cẩm Lệ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố năm bị can về tội gây rối trật tự công cộng.

Còn Phan Minh Triết và Ngụy Trương Anh Khoa đang ở tuổi vị thành niên nên được cơ quan điều tra thông báo về địa phương cư trú để quản lý.

Công an cũng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi về gây rối trật tự công cộng với những người khác.

