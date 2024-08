Những loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao không nên ăn khi đang giảm cân

Trái ngược với thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao gây ra sự gia tăng đột biến nhanh chóng lượng đường trong máu, có thể khiến việc giảm cân trở nên khó khăn hơn.

Những loại thực phẩm này thường không khiến bạn no, khiến bạn đói hơn và góp phần đáng kể vào tình trạng sụt giảm năng lượng.

Sự tăng giảm nhanh chóng của lượng đường trong máu có thể khiến bạn đói và no lên xuống thất thường, khiến bạn khó có thể tuân thủ chế độ ăn kiêng. Vì lý do này, thực phẩm có chỉ số đường huyết cao gây ra thách thức thực sự cho bất kỳ ai đang cố gắng giảm cân vì chúng có thể dẫn đến ăn quá nhiều.

Dưới đây là một số loại thực phẩm có chỉ số đường huyết cao bạn nên hạn chế khi đang giảm cân.

Soda là thủ phạm đáng kể do hàm lượng đường đơn cao như xi-rô ngô có hàm lượng fructose cao hoặc sucrose, được hấp thụ nhanh vào máu, gây ra sự gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu. Do đó bạn cần tránh uống nó khi đang giảm cân.

Tương tự như vậy, kẹo chủ yếu được tạo thành từ đường tinh luyện với ít hoặc không có chất xơ, chất béo hoặc protein để làm chậm quá trình hấp thụ glucose. Do đó, bạn không nên ăn kẹo khi đang nỗ lực giảm cân.

Các loại bánh nướng có chỉ số đường huyết cao do có bột tinh chế và đường bổ sung, đồng thời thiếu protein và chất xơ. Điều này góp phần vào quá trình tiêu hóa và hấp thụ nhanh.

Do đó, bạn hãy kết hợp món ăn này với một nguồn protein, chất xơ và chất béo để quá trình đang giảm cân của bạn được hiệu quả.

Các loại ngũ cốc có đường được làm từ ngũ cốc tinh chế và chứa nhiều đường bổ sung, dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến nhanh chóng. Vì vậy, bạn cần tránh trong quá trình giảm cân được hiệu quả.

Các món ăn nhẹ mặn như bánh quy, bánh gạo và bánh quy mặn được làm từ bột tinh chế và thiếu chất xơ, protein, dẫn đến tiêu hóa nhanh và lượng đường trong máu tăng đột biến. Dẫn đến quá trình giảm cân khó thành công.

Gạo trắng bị loại bỏ chất xơ và chất dinh dưỡng trong quá trình chế biến, để lại chủ yếu là carbohydrate tinh bột tiêu hóa nhanh. Hãy chắc chắn thưởng thức một khẩu phần gạo trắng với 3 ounce protein nạc như cá hồi hoặc thịt gà để giảm chỉ số đường huyết của bữa ăn này.

Bánh mì trắng và mì ống làm từ bột tinh chế nên chúng là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao do thiếu chất xơ. Để cải thiện chỉ số đường huyết, hãy chọn bánh mì nguyên cám hoặc mì ống nguyên cám do hàm lượng chất xơ và protein cao hơn.

Một số loại rau củ giàu tinh bột như khoai tây, ngô và củ cải đường chứa hàm lượng carbohydrate tiêu hóa nhanh cao, dẫn đến chỉ số đường huyết cao.