Những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới

(PLO)- Nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới là do bất thường về tinh trùng hoặc đường dẫn tinh có vấn đề.

Theo số liệu mới nhất, tỉ lệ vô sinh hiếm muộn ở Việt Nam hiện là 7,7%. Trong đó, vô sinh I (nguyên phát) là 3,8% và vô sinh II (thứ phát) là 3,9%.

Vô sinh nguyên phát được hiểu là tình trạng cặp vợ chồng chưa từng sinh con lần nào trong điều kiện quan hệ tình dục bình thường.

Vô sinh thứ phát là trường hợp hai vợ chồng đã từng sinh con, nhưng nay không thể thụ thai dù không sử dụng biện pháp tránh thai.

Trước đây, nhiều người thường nghĩ vấn đề vô sinh là do phụ nữ. Tuy nhiên, theo nghiên cứu tỷ lệ vô sinh do người vợ chiếm 40%, người chồng chiếm 40%, 10% là do cả hai và 10% chưa rõ nguyên nhân.

Số lượng nam giới tìm đến các cơ sở y tế chuyên khoa nam học đang dần tăng và có xu hướng trẻ hóa.

Nguyên nhân dẫn đến vô sinh ở nam giới là do bất thường về tinh trùng hoặc đường dẫn tinh có vấn đề. Ngoài những tác nhân như stress, rượu, bia, thuốc lá... ảnh hưởng xấu đến chất lượng và số lượng tinh trùng, các bệnh lý nam khoa như xuất tinh ngược, viêm nhiễm đường sinh dục, giãn tĩnh mạch thừng tinh… hay bất thường nhiễm sắc thể cũng dẫn đến vô sinh ở nam giới.

ThS-BS ĐINH HỮU VIỆT - Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội

NHƯ LOAN (ghi)