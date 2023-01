Những sai lầm về dinh dưỡng chúng ta cần tránh trong mùa đông

(PLO)- Uống không đủ nước, tiêu thụ nhiều thực phẩm nhiều calo...là những điều chúng ta nên tránh trong mùa đông.

Trong mùa đông, điều cần thiết là tránh những sai lầm về dinh dưỡng, do nhiều loại bệnh như cảm lạnh, ho, cúm và dị ứng thường xảy ra trong thời gian này. Theo Boldsky, dưới đây là những thói quen chúng ta cần tránh trong mùa đông:

Uống nhiều caffeine

Việc tiêu thụ cà phê nóng thường tăng lên trong mùa đông vì nó giúp giữ ấm. Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể gây ra những tác động tiêu cực cho cơ thể. Chúng ta chỉ nên tiêu thụ khoảng 2-3 cốc cà phê mỗi ngày.

Uống không đủ nước

Cơ thể chúng ta mất nước chủ yếu qua mồ hôi, tiêu hóa. Vào mùa đông, khi các hoạt động thể chất trở nên ít hơn, con người thường có xu hướng tiêu thụ ít nước hơn. Bên cạnh đó, do nhiệt độ lạnh nên cơn khát giảm cũng dẫn đến lượng nước tiêu thụ giảm. Điều này có thể dẫn đến mất nước và gây ra các biến chứng như bệnh thận, táo bón, khó tiêu.

Tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa nhiều calo

Ăn vô độ thường xảy ra trong những tháng lạnh. Điều này là do trong mùa đông, cơ thể chúng ta đốt cháy nhiều calo hơn để chống lại cái lạnh, trong quá trình đó khiến chúng ta tiêu thụ nhiều thực phẩm chứa nhiều calo hơn. Do đó, thay vì dùng thực phẩm chứa nhiều calo chúng ta hãy ăn trái cây hoặc rau củ giàu chất xơ sẽ giúp no lâu hơn.

Uống nhiều rượu

Các chuyên gia cho rằng, uống một lượng nhỏ một số loại rượu có thể làm giãn mạch và tăng lưu lượng máu giúp chúng ta cảm thấy ấm áp hơn trong mùa đông. Tuy nhiên, uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến các vấn đề về thận và gan, đồng thời làm giảm khả năng miễn dịch của cơ thể.

Để giảm cân, hãy thay thế thực phẩm chế biến bằng carbs giàu chất xơ (PLO)- Nếu mục tiêu của bạn là giảm cân và cải thiện sức khỏe trao đổi chất, thì bạn không cần tính lượng calo hoặc thực hiện chế độ ăn kiêng hạn chế. Chỉ cần bắt đầu bằng cách cắt giảm thực phẩm chế biến từ chế độ ăn uống của bạn.

NGUYÊN VÕ