Những tác dụng phụ tiềm ẩn khi bạn tiêu thụ quá nhiều axit béo omega-3

(PLO)- Tiêu thụ quá nhiều axit béo omega-3 có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho sức khỏe của bạn.

Theo Times Now, axit béo omega-3 vô cùng quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và hạnh phúc của bạn. Được biết đến phổ biến là 'chất béo lành mạnh', những vi chất dinh dưỡng này hỗ trợ sức khỏe của tim và giúp giảm chất béo trung tính.

Theo các chuyên gia y tế, các loại omega-3 cụ thể, bao gồm DHA Và EPA cực kỳ quan trọng vì chúng cũng giúp giảm viêm và giảm bớt các triệu chứng đau đớn của các tình trạng như viêm khớp dạng thấp.

Mặt khác, axit béo omega-3 giúp các tế bào cơ thể hoạt động tốt và cung cấp cấu trúc và hỗ trợ tương tác giữa các tế bào. Chúng chủ yếu tập trung cao trong các tế bào trong mắt và não. Chúng cũng cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn.

Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng là một dấu hiệu tốt, vì quá nhiều omega-3 có thể gây hại nhiều hơn là có lợi cho sức khỏe của bạn.

Một vài tác dụng phụ tiềm ẩn xảy ra khi bạn tiêu thụ quá nhiều dầu cá, bao gồm:

Bệnh tiểu đường

Các nghiên cứu cho thấy lượng axit béo omega-3 cao có thể làm tăng lượng đường trong máu, gây ra bệnh tiểu đường loại 2.

Các bác sĩ tin rằng điều đó xảy ra vì liều lượng lớn omega-3 kích thích sản xuất glucose, góp phần làm tăng lượng đường trong máu lâu dài.

Chảy máu nướu răng và chảy máu mũi

Dư thừa omega-3 trong cơ thể cũng gây chảy máu nướu răng và chảy máu mũi.

Theo các chuyên gia y tế, lượng dầu cá cao mỗi ngày trong một thời gian thậm chí còn làm giảm quá trình đông máu ở người lớn khỏe mạnh. Vì lý do này, nhiều lần các bác sĩ sẽ khuyên bạn ngừng dùng dầu cá trước khi phẫu thuật nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu.

Gây huyết áp thấp

Axit béo omega-3 có thể làm giảm đáng kể mức huyết áp, đôi khi còn gây nguy hiểm cho sức khỏe. Theo nghiên cứu, một số người chạy thận nhân tạo được bổ sung 3 gam axit béo omega-3 mỗi ngày, giúp giảm cả huyết áp tâm thu và tâm trương so với người dùng giả dược.

Axit béo omega-3 cũng cản trở các loại thuốc hạ huyết áp, vì vậy điều cực kỳ quan trọng là phải thảo luận với bác sĩ về các chất bổ sung trước khi bắt đầu sử dụng.

Tiêu chảy

Một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của việc tiêu thụ quá nhiều dầu cá là tiêu chảy. Các nghiên cứu đã báo cáo rằng tiêu chảy là một trong những tác dụng phụ phổ biến nhất của dầu cá, cùng với nhiều triệu chứng tiêu hóa khác như đầy hơi.

Ngoài dầu cá, các loại thực phẩm bổ sung omega-3 khác cũng gây tiêu chảy.

Đột quỵ

Các nghiên cứu cho biết hấp thụ nhiều axit béo omega-3 có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ xuất huyết, một tình trạng do chảy máu trong não, thường do vỡ các mạch máu yếu, theo Times Now.

