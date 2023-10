Nobel Văn học 2023 sẽ tôn vinh cây bút châu Á?

Ngày 5-10, kết quả giải Nobel Văn học 2023 sẽ được công bố. Đây là giải Nobel thứ tư được công bố trong mùa Nobel năm nay, sau các giải Nobel Y học, Nobel Vật lý và Nobel Hóa học.

Tờ The Guardian dự đoán nhà văn người Trung Quốc Đặng Tiểu Hoa (bút danh Tàn Tuyết - 70 tuổi), là người có khả năng cao nhất sẽ thắng giải Nobel Văn học 2023.

Nhà văn Tàn Tuyết nổi tiếng với các tiểu thuyết như Những chuyện tình thế kỷ mới, Tôi sống trong khu ổ chuột, Người tình cuối cùng. Tờ The New Yorker từng nhận xét nhà văn Tàn Tuyết là một trong những người “sáng tạo và quan trọng” nhất trong văn học đương đại.

Từ trái qua, chân dung nhà văn Salman Rushdie, nhà văn Margaret Atwood, nhà văn Haruki Murakami, nhà văn Tàn Tuyết. Ảnh: THE GUARDIAN

Bên cạnh nhà văn Tàn Tuyết, nhà văn người Nhật Haruki Murakami (74 tuổi) cũng là một trong những người được dự đoán có khả năng đoạt giải Nobel Văn học 2023.

Ông Murakami là tác giả của các tác phẩm nổi tiếng như Rừng Na Uy, Kafka bên bờ biển, 1Q84. The Guardian cho biết ông Murakami được giới phê bình đánh giá cao và nhiều lần dự đoán ông sẽ đoạt giải Nobel Văn học.

Nhà văn người Úc Gerald Murnane (84 tuổi) cũng là một trong số những cây bút có khả năng cao đoạt giải Nobel Văn học 2023. Những tác phẩm nổi tiếng của ông Murnane bao gồm The Plains (tạm dịch: Vùng đồng bằng), A Million Windows (tạm dịch: Triệu cửa sổ).

The New Yorker đánh giá các tác phẩm của ông Murnane là “kỳ lạ và xuất sắc” với “phong cách cô đọng và mức độ hoàn thiện cao”.

Nhà văn người Hungary László Krasznahorkai (69 tuổi) cũng được The Guardian đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho giải Nobel Văn học năm nay. Các tác phẩm đáng chú ý của ông bao gồm Sátántangó (tạm dịch: Vũ điệu quỷ Satan), The Melancholy of Resistance (tạm dịch: Nỗi buồn kháng cự).

Ông Krasznahorkai từng đoạt giải Booker (giải thưởng văn học quốc tế của Anh) vào năm 2015.

Ngoài ra, các nhà văn Lyudmila Ulitskaya (người Nga), Margaret Atwood (người Canada), Mircea Cărtărescu (người Romania), Pierre Michon (người Pháp), Salman Rushdie (người Anh gốc Ấn Độ) và Thomas Pynchon (người Mỹ) cũng là những ứng viên sáng giá cho giải Nobel Văn học 2023.

Năm 2022, Giải Nobel Văn học thuộc về nhà nhà văn người Pháp Annie Ernaux. Các tác phẩm của bà Ernaux chủ yếu là tự truyện. Ủy ban Nobel đánh giá các tác phẩm của nhà văn Ernaux có giọng văn kiên quyết, được viết bằng những câu từ đơn giản, chỉn chu.

Kết quả giải Nobel Văn học 2023 dự kiến được công bố vào 18 giờ (giờ Việt Nam) ngày 5-10.

Nobel Hóa học 2023 vinh danh công trình nghiên cứu chấm lượng tử (PLO)- Nobel Hóa học 2023 gọi tên các nhà khoa học khám phá ra chấm lượng tử, được ứng dụng trong nhiều sản phẩm của đời sống và y học.

KHOA ĐIỀM