Nóng: Bộ Công an triệt phá ổ cờ bạc hơn 2.000 tỉ, thu giữ hàng loạt ‘siêu xe’

Ngày 3-6, thông tin từ Bộ Công an, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Công an TP Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá một đường dây cờ bạc với quy mô cực lớn.

Kết quả điều tra ban đầu, cơ quan công an đã triệu tập, làm việc với 32 nghi phạm, trong đó Đào Minh Sáng (38 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, TP Hà Nội) được xác định có vai trò cầm đầu.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng khám xét, thu giữ 32 điện thoại di động, 24 máy vi tính các loại, 5 xe ô tô hạng sang, cao cấp (1 xe ô tô Cadillac, 1 xe Range Rover, 1 xe BMW, 1 xe Lexus, 1 xe Mercedes) có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nêu trên.

Theo Bộ Công an, đây là đường dây đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân BO qua sàn giao dịch SFX Capital.

Muốn tham gia đặt cược, người chơi phải đăng ký tài khoản trên website của SFX: https://sfxcapitals.com.

Sàn SFX Capital cung cấp tỉ giá của 16 cặp ngoại hối chính gồm: USD/EUR, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF, AUD/USD, EUR/GBP…. và tỉ giá các cặp tiền kỹ thuật số như: BTC/USD…

Người chơi lựa chọn cặp ngoại hối, tiền kỹ thuật số để đặt cược tăng hay giảm (lên hay xuống) trong một đơn vị thời gian (thường là 30 giây/1 lần cược, ngoài ra còn các mốc 3 phút, 5 phút, 15 phút, 30 phút, 1 giờ 30 phút).

Khi đặt cược thắng, người chơi nhận về số tiền bằng số tiền cược sau khi trừ đi phí của sàn (từ 5%-10% số tiền cược), nếu thua, người chơi sẽ mất toàn bộ tiền đã đặt cược.

Để tạo vỏ bọc che giấu cho hoạt động đặt cược tài chính qua sàn SFX Capital, Đào Minh Sáng đã thành lập ba công ty gồm: Công ty Cổ phần SFX Capital, Công ty TNHH SFX, Công ty cổ phần F.C.I.

Qua khai thác dữ liệu, công an xác định hệ thống SFX có 18.000 tài khoản tham gia cá cược, tổng số tiền giao dịch chuyển tiền đánh bạc ước tính lên đến 90 triệu USD (tương đương 2.160 tỉ đồng).

Để thu hút, lôi kéo người chơi tham gia, các nghi phạm dùng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Điển hình là việc tổ chức nhiều mạng lưới đại lý, thành lập các nhóm “chuyên gia”, tạo các phòng (Room) hỗ trợ người chơi đặt cược thông qua việc đọc lệnh, cam kết sẽ hỗ trợ người chơi thắng cược với giá trị khoảng 15% đến 20% trong khoảng 1 giờ nếu làm đúng theo hướng dẫn của người đọc lệnh.

Đối với người chơi bị thua nhiều, các nghi phạm cam kết sẽ đưa người chơi “về bờ”, hướng dẫn, dụ dỗ người chơi tiếp tục nạp thêm tiền vào tài khoản để gỡ lại số tiền thua.

Ngoài ra, các nghi phạm còn tạo các hội nhóm trên Facebook, Zalo, viết bài, đăng hình ảnh, video “tạo hiệu ứng” trên không gian mạng thể hiện sự giàu sang, đi xe đắt tiền, phong cách sống thượng lưu; tự nhận là các chuyên gia, người dẫn đường, người đi tiên phong, người truyền cảm hứng, CEO, Leader… trong lĩnh vực tài chính 4.0.

Cùng đó, nhóm này mở các khóa đào tạo, các buổi hội thảo quy mô lớn tại các khu nghỉ dưỡng, khách sạn sang trọng để thu hút người chơi tham gia, trò chuyện với các lãnh đạo của công ty, chia sẻ kinh nghiệm từ các cá nhân thành công làm giàu từ hoạt động đặt cược tài chính theo hình thức quyền chọn nhị phân...

Bộ Công an cho hay, hoạt động của các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO thực chất là hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Người dân cần đề cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO.

Khi phát hiện các đối tượng có hành vi lôi kéo, dụ dỗ tham gia đầu tư vào các sàn giao dịch quyền chọn nhị phân BO, người dân nên kịp thời báo ngay cho cơ quan Công an để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.