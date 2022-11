Nóng Nga-Ukraine 10-11: Ukraine hoài nghi việc Moscow rút quân khỏi Kherson; Nga phá hết cầu bên sông Dniepr

(PLO)- Nga rút quân khỏi hữu ngạn sông Dniepr, trong đó có TP Kherson; Ukraine nói rằng vẫn còn quá sớm để tin Nga thực sự rút quân; Tổng thống Mỹ Joe Biden nói quân đội Nga đang gặp vấn đề.

Quanh việc Nga rút quân khỏi Kherson

. Ngày 9-11, Nga quyết định rút quân khỏi hữu ngạn sông Dniepr, trong đó có TP Kherson (tỉnh Kherson). Bộ Quốc phòng Nga giải thích rằng Bộ muốn tránh những tổn thất không đáng có cho quân Nga và hạn chế thương vong cho dân thường, đài RT đưa tin.

Tổng Tư lệnh chiến dịch quân sự đặc biệt Sergey Surovikin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu rằng để đưa ra quyết định rút quân là điều không dễ dàng và việc giữ quân đội ở hữu ngạn bờ sông không có ý nghĩa gì.

Ông nói rằng nếu Ukraine tiếp tục tấn công đập thủy điện Kakhovka trên sông Dniepr thì đồng nghĩa với việc quân Nga có thể bị cô lập hoàn toàn ở Kherson. Ông nói: “Nếu Kiev tiếp tục tấn công, thậm chí tấn công gay gắt hơn vào đập Kakhovka, nước sẽ tràn ra và gây ngập diện rộng, gây thương vong đáng kể cho dân thường và khiến lực lượng Nga ở hữu ngạn sông Dniepr bị cô lập”.

Do đó, theo ông Surovikin, việc rút quân sẽ giúp tránh trường hợp xấu nhất và giữ được hiệu quả chiến đấu của các lực lượng trong khu vực. Ông khẳng định: “Đây là một quyết định rất khó khăn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ có thể bảo vệ điều quan trọng nhất là mạng sống của binh sĩ”.

Sau đó, Bộ trưởng Shoigu đã ra lệnh rút quân. Ông nói: “Hãy rút quân và làm mọi cách để đảm bảo chuyển quân, vũ khí và trang thiết bị sang bờ bên kia sông Dnipro an toàn”.

. Theo các quan chức Ukraine, đến cuối ngày 9-11, có nhiều dấu hiệu rõ ràng cho thấy quân Nga đang rút khỏi khu vực bờ tây con sông và lính Ukraine cũng đã tiến vào một số ngôi làng ở tiền tuyến vốn do Nga kiểm soát ở khu vực này, theo tờ The New York Times.

Lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và Tình báo của Quốc hội Nga - ông Roman Kostenko cho biết: “Chúng tôi thấy dấu hiệu Nga đang rút quân. Quân Nga cho nổ tung những cây cầu mà lực lượng chúng tôi có thể tiến quân. Chúng tôi thấy họ rời khỏi các trung tâm dân cư và một số nơi thì họ để lại binh lính để bảo vệ cho việc chuyển quân”.

Phó lãnh đạo Hội đồng tỉnh Kherson - ông Serhii Khlan cho biết quân Nga đã phá tất cả những cây cầu ở hữu ngạn bờ sông. Cụ thể là Nga đã cho nổ cầu Darivka, Tiahynka, cầu nối từ TP Snihurivka về phía TP Kherson, một cây cầu ở làng Novokairy và Mylove, theo hãng thông tấn Ukrinform.

. Về tuyên bố rút quân của Nga khỏi Kherson, Cố vấn của Tổng thống Ukraine - ông Mykhailo Podolyak cho rằng cần phải tách bạch giữa những gì Nga nói và Nga làm. Theo ông, nói về việc Nga rút quân sẽ không có nghĩa lý gì cho đến khi cờ Ukraine tung bay ở Kherson, theo hãng tin Reuters.

Ông nói: “Vẫn còn quá sớm để nói về việc rút quân của Nga khỏi Kherson. Một nhóm quân Nga đang được duy trì trong thành phố và lực lượng bổ sung đang được đẩy vào khu vực này….Các lực lượng của chúng tôi đang làm việc theo kế hoạch như trinh sát, đánh giá rủi ro, phản công hiệu quả”.

. Bình luận về động thái của Nga, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng lệnh rút quân của Moscow là bằng chứng cho thấy Nga đang gặp vấn đề thực sự với lực lượng quân đội.

Các diễn biến khác

. Rạng sáng ngày 9-11, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã khai hỏa 130 lần, tấn công vào các cứ điểm của Nga. Theo Bộ Chỉ huy Tác chiến phía Nam của Ukraine, quân Nga đã nổ súng vào hai khu dân cư ở TP Nikopol là Myrove và Marhanets, bằng pháo hạng nặng và nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt.

. Phái đoàn Trung tâm Điều phối và Kiểm soát chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine của cộng hòa tự xưng Luhansk cho biết Ukraine đã hai lần nã pháo từ Hệ thống pháo cơ động cao HIMARS vào TP Stakhanov (tỉnh Luhansk). Phái đoàn cũng cho biết Ukraine đã nã 15 quả pháo hạng nặng cỡ nòng 155mm chuẩn NATO vào TP Donetsk (tỉnh Donetsk), hãng thông tấn TASS đưa tin.

. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yurii Ihnat cho biết Nga đã triển khai 400 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136 mà Kiev cho là Iran sản xuất, tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo ông, hầu hết UAV bị bắn hạ nhưng không phải tất cả do Shahed-136 được thiết kế để qua mắt các hệ thống phòng không.

. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - bà Hanna Maliar cho biết hiện lực lượng quân đội Ukraine có đầy đủ nhân lực nhưng trong trường hợp tình hình trên chiến trường có sự thay đổi thì có thể chính quyền sẽ ra lệnh tổng động viên bổ sung, theo Ukrinform.

ĐỨC HIỀN