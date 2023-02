Nóng Nga-Ukraine 10-2: Tâm điểm giao tranh mới ở TP Kreminna

(PLO)- Nga đẩy mạnh tấn công ở miền đông Ukraine, cố gắng chọc thủng phòng thủ ở TP Kreminna; Moscow phản bác bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden; Lính Ukraine đến Bỉ huấn luyện.

Tình hình chiến sự

. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 9-2, quân Nga tiếp tục nỗ lực tấn công ở các hướng như TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), làng Novopavlivka (tỉnh Dnipropetrovsk) và các TP Lyman, Bakhmut và Avdiivka (tỉnh Donetsk), theo hãng thông tấn Ukrinform.

Theo Bộ này, trong ngày 9-2, Nga đã mở 41 cuộc không kích và 3 cuộc tấn công bằng tên lửa, trong đó có 2 cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự ở TP Kramatorsk (tỉnh Donetsk). Bên cạnh đó, Nga cũng đã phóng hỏa tiễn bằng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) 32 lần vào cơ sở hạ tầng dân sự ở tỉnh Donetsk và Kherson.

Đáp trả, Không quân Ukraine đã mở 13 cuộc tấn công vào các cụm thiết bị quân sự, nhân sự và 2 cuộc tấn công vào các vị trí hệ thống tên lửa phòng không của Nga.

Bên cạnh đó, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine đã đánh trúng 2 sở chỉ huy của Nga, 2 cứ điểm, 1 kho đạn và 1 vị trí hệ thống tên lửa phòng không.

Ngoài ra, các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 3 máy bay không người lái (UAV) Nga gồm 2 UAV Orlan-10 và 1 UAV Orion.

. Phái đoàn của cộng hòa tự xưng Donetsk tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối chung về các vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh của Ukraine cho biết trong ngày 9-2, Ukraine bắn tổng cộng 164 loại đạn pháo khác nhau vào Donetsk, theo hãng thông tấn TASS.

Theo phái đoàn, Ukraine nhắm vào TP Donetsk, Makiivka, Horlivka, cùng các khu định cư Holmivskyi, Mayorsk, Zaytsevo, Novobakhmutovka,...

. Ngày 9-2, tỉnh trưởng Luhansk - ông Serhiy Haidai cho biết Nga đang phát động cuộc tấn công lớn ở miền đông Ukraine và đang cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ gần TP Kreminna ở tỉnh này, theo tờ The Guardian.

Ông Haidai nói rằng đã có dấu hiệu leo thang tối đa và các vụ nổ súng và pháo kích tăng mạnh. Ông cho biết các nhóm nhỏ lính Nga đang cố gắng tiến lên, nhiều lúc với sự hỗ trợ của thiết giáp hạng nặng như xe chiến đấu bộ binh và xe tăng, và có lúc thì không.

Ông nói: “Nga đang cố gắng đạt được thành công và phá vỡ tuyến phòng thủ của chúng tôi ở hướng Kreminna nhưng không thành công”.

Việc Nga đẩy mạnh ở Kreminna có thể cho thấy rằng Moscow đang cố gắng kéo giãn lực lượng Ukraine, vốn đang căng thẳng để ngăn bước tiến của Nga ở TP Bakhmut, cách đó 48 km về phía nam. Các nhà phân tích cho rằng Kreminna có thể quan trọng hơn về mặt chiến lược so với Bakhmut vì nó đóng vai trò là cửa ngõ vào TP Lyman và đến Sievierodonetsk, Lysychansk ở phía đông nam, theo tờ The New York Times.

Các diễn biến khác

. Ngày 9-2, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định chiến dịch quân sự của Nga sẽ hoàn thành sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden có bình luận rằng Nga “đã mất Ukraine", theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov nói: “Không có “đất” dành cho nghi ngờ. Ông Biden không nghĩ đến mức độ gắn kết chưa từng có của xã hội quanh Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây là cơ sở để (chiến dịch quân sự) thành công".

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với kênh PBS NewsHour hôm 8-2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng ông Putin đã mất Ukraine: “Không đời nào ông Putin có thể làm được, ông ấy đã mất Ukraine rồi…Thứ nhất, ông ấy nghĩ rằng nếu tấn công Ukraine, ông ấy sẽ được mọi người nói tiếng Nga chào đón: Mời vào. Thứ hai, ông ấy nghĩ là Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ sụp đổ, NATO sẽ không làm gì cả, họ sợ phải hành động (đối phó với cuộc chiến ở Ukraine). Nhưng không có điều nào nói trên xảy ra”.

. Ngày 9-2, Tổng thống Putin phát biểu tại một cuộc họp của ban giám sát Cơ quan Sáng kiến ​​Chiến lược rẳng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia là những vùng đất lịch sử của Nga và các vùng này phải bắt kịp tiêu chuẩn, tốc độ phát triển trung bình của Nga ngày nay càng sớm càng tốt, theo TASS.

. Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Ludivine Dedonder cho biết một nhóm lính Ukraine đã đến Bỉ để học cách vận hành thiết bị không người lái dưới nước do Bỉ chuyển giao cho Ukraine hồi tháng 11.

ĐỨC HIỀN