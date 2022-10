Nóng Nga-Ukraine 20-10: Nga siết an ninh hàng loạt khu vực; Kherson ‘bế quan tỏa cảng’, khẩn trương sơ tán dân

(PLO)- Nga siết an ninh hàng loạt khu vực sau khi ban lệnh thiết quân luật ở 4 tỉnh ly khai Ukraine vừa sáp nhập; Kiev nói chính quyền thân Nga dọa dân khi Kherson cấm người ngoài vào tỉnh, sơ tán khoảng 60.000 dân vì sợ Ukraine pháo kích; Ấn Độ khuyên dân ở Ukraine rời đi càng sớm càng tốt.

Tình hình chiến sự

. Ngày 19-10, các quan chức Ukraine cho biết lực lượng Nga tiếp tục tấn công tên lửa nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết hơn 10 khu vực ở phía bắc, đông và nam Ukraine đã hứng chịu các cuộc tấn công của Nga kể từ ngày 18-10, theo báo The New York Times.

Lãnh đạo tỉnh Zaporizhia do Ukraine bổ nhiệm Oleksandr Starukh cho biết tên lửa đã dội xuống TP Orikhiv ở phía nam tỉnh này trong gần 7 tiếng đồng hồ, khiến 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Vụ tấn công khiến cơ sở hạ tầng hư hại, 200 người phải sơ tán khỏi khu vực này và thành phố bị cúp điện, nước.

. Đáng chú ý, theo ông Zelensky, 30% các nhà máy điện ở Ukraine đã bị pháo kích. Chỉ tính riêng ngày 19-10, Nga đã phá hủy ba cơ sở cung cấp điện của Ukraine, Tổng thống Ukraine cho hay.

Công ty điều hành việc truyền tải điện ở Ukraine - Ukrenergo thông báo vào ngày 20-10, sẽ cúp điện ở một số khu vực trên toàn quốc trong khoảng thời gian từ 7 giờ sáng đến 11 giờ tối. Công ty này cũng cho biết khi mùa đông đến, có khả năng là tình hình mất điện sẽ diễn ra thường xuyên hơn.

Một trợ lý của Tổng thống Ukraine cũng thông báo trên Telegram rằng nước này sẽ hạn chế các hệ thống chiếu sáng trên đường và nếu nhu cầu dùng điện của người dân không giảm thì sẽ xảy ra hiện tượng mất điện tạm thời.

Xung quanh việc Nga thiết quân luật tại 4 tỉnh Ukraine

. Ngày 19-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh thiết quân luật tại bốn tỉnh Ukraine được sáp nhập vào lãnh thổ Nga sau cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 9, hãng thông tấn TASS cho hay.

Theo đó, ông Putin ra lệnh thiết quân luật ở bốn tỉnh là Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia, đồng thời trao quyền nhiều hơn cho lãnh đạo các địa phương này trong việc thực hiện các biện pháp thời chiến, quy định các hạn chế cho người dân. Chỉ vài giờ sau, Hội đồng Liên bang (tức Thượng viện Nga) đã nhất trí thông qua sắc lệnh này.

TheoThe New York Times, việc Moscow thiết quân luật ở 4 tỉnh này sẽ cho phép chính quyền địa phương áp lệnh giới nghiêm, thu giữ tài sản, bắt giữ những người nhập cư không có giấy tờ, thiết lập các trạm kiểm soát, sơ tán người dân đến khu vực tái định cư khác...

. Một phần trong sắc lệnh thiết quân luật ở 4 tỉnh Ukraine có quy định về bốn cấp độ về sự sẵn sàng chiến đấu. Theo đó, cấp cao nhất là ở 4 tỉnh Ukraine mà Nga vừa sáp nhập. Cấp thấp hơn là ở các khu vực biên giới với các tỉnh này. Tiếp đó là các khu vực ở các khu vực trung tâm và phía nam Nga và cuối cùng là ở các khu vực còn lại.

Sau lệnh này, Thị trưởng Moscow - ông Sergey Sobyanin cho biết chính quyền thành phố sẽ thực hiện các biện pháp để tăng cường an ninh cho các cơ sở dân sự và các cơ sở hạ tầng quan trọng, đề phòng các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, thành phố sẽ không áp đặt các hạn chế ảnh hưởng đến nhịp sống thường ngày của người dân.

. Sau khi lệnh thiết quân luật được công bố, chính quyền tỉnh Kherson do Nga bổ nhiệm khẩn trương sơ tán người dân ở một số khu vực trong tỉnh này đến phía đông sông Dnipro và chuyển trụ sở hành chính của tỉnh đến đó, theo hãng tin Reuters.

Lãnh đạo Kherson do Nga bổ nhiệm Vladimir Saldo cho biết khoảng từ 50.000 đến 60.000 người sẽ được sơ tán trong sáu ngày tới. Ông cáo buộc rằng quân Ukraine đang củng cố lực lượng cho một cuộc tấn công quy mô lớn và việc sơ tán này là để bảo vệ dân thường và giúp lực lượng Nga củng cố hệ thống phòng thủ để đẩy lùi các cuộc phản công của Ukraine, theo TASS.

Theo ông Saldo, có khoảng 7.000 người đã được sơ tán vào ngày 19-10 và các dịch vụ phà đã được tăng cường hoạt động để khẩn trương sơ tán dân. Ông cho biết chính quyền sẽ bổ sung thêm một số địa điểm sơ tán để người dân có thể rời đi nhanh chóng.

Ông Saldo cũng cho biết tỉnh Kherson sẽ “bế quan tỏa cảng” trong bảy ngày tới do tình hình bất ổn trong khu vực. Theo đó, chính quyền Kherson không cho phép người dân từ bên ngoài vào tỉnh, mà chỉ có những người có giấy thông hành do văn phòng chỉ huy quân sự cấp mới được vào.

. Đáp lại, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine - ông Andriy Yermak cáo buộc chính quyền thân Nga ở Kherson khiến dân thường sợ hãi vì nói với người dân rằng Ukraine sẽ pháo kích vào khu vực này. Ông khẳng định Ukraine sẽ không bắn vào các khu vực dân sự này và tố ngược lại Nga mới là bên bắn vào các khu dân cư.

Cũng trong ngày 19-10, các chỉ huy của lực lượng Ukraine ở Kherson cho biết Ukraine đã có những thành công nhỏ trong những ngày gần đây. Tuy nhiên, Ukraine không đạt được bước đột phá nào đe dọa đến mức khiến chính quyền thân Nga phải sơ tán dân thường, theoThe New York Times.

Động thái các bên khác

. Ngày 19-10, Đại sứ quán Ấn Độ tại Kiev ra thông báo khuyến cáo công dân nên rời Ukraine càng sớm càng tốt, bằng bất cứ phương tiện nào sẵn có. Đại sứ quán giải thích rằng do do tình hình an ninh ngày càng xấu đi và sự leo thang giao tranh gần đây giữa hai bên nên phía Ấn Độ đưa ra khuyến cáo này, tờ The Hindu đưa tin.

. Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Andrzej Duda ngày 19-10, Tổng thống Iran - ông Ibrahim Raeisi nói rằng Iran phản đối chiến tranh và sẵn sàng làm mọi cách, bao gồm ngoại giao, để giúp chấm dứt xung đột. Bên cạnh đó, ông Ibrahim Raeisi cũng bác bỏ các cáo buộc của phương Tây rằng Iran cung cấp vũ khí và máy bay không người lái (UAV) cho Nga, đài Press TV đưa tin.

Nóng Nga-Ukraine 19-10: Nga nói có ‘chiến lược khác’ ở Ukraine, tuyên bố viễn cảnh bị cô lập là viễn vông (PLO)- Nguồn tin của Reuters cho biết Iran hứa gửi thêm tên lửa, UAV cho Nga; Tổng thư ký NATO nói nên quan sát và theo dõi động thái hạt nhân của Moscow.

ĐỨC HIỀN