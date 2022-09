Nóng Nga-Ukraine 27-9: Viễn cảnh sau trưng cầu dân ý; Nga nói sẽ sớm khắc phục sai lầm liên quan lệnh tổng động viên

(PLO)- Sau trưng cầu dân ý, Nga có thể mở chiến dịch chống khủng bố để thay chiến dịch quân sự đặc biệt hiện tại và lãnh đạo 2 tỉnh Luhansk, Donetsk sẽ cùng Nga áp đặt thiết quân luật; Nga nói sẽ sớm khắc phục sai lầm liên quan lệnh tổng động viên; Anh dự đoán Nga sẽ thiệt quân vì lính không được huấn luyện đầy đủ.

Tình hình chiến sự

. Ukraine tăng cường phản công ở tỉnh Kherson, đặc biệt là ở khu vực cầu Kakhovka và TP Beryslav, hãng thông tấn Ukrinform ngày 26-7 đưa tin.

Người phát ngôn của Bộ Chỉ huy miền nam Ukraine - ông Vladyslav Nazarov cho biết Ukraine đã không kích 3 lần vào hệ thống phòng không Nga, pháo kích 140 lần vào các khu vực Nga đồn trú ở TP Beryslav và phá hủy 1 sở chỉ huy, 1 trạm rada, 1 xe tăng, 4 xe bọc thép và loại 17 lính Nga.

. Ngày 26-9, Nga tiếp tục pháo kích vào nhiều khu vực ở Ukraine phá hủy cơ sở hạ tầng và gây thương vong cho dân thường, theo Ukrinform.

Cụ thể, ở TP Pervomaiskyi (tỉnh Kharkiv), 4 người dân thiệt mạng do đạn pháo quân Nga. Ở tỉnh Donetsk, quân Nga nã pháo vào TP Kramatorsk và Sloviansk gần như cùng thời điểm.

Tại Kramatorsk, Nga pháo kích vào trung tâm thành phố và đạn pháo rơi xuống công viên và tòa nhà 5 tầng. Tại Sloviansk, một khu dân cư ở trung tâm thành phố bị hỏa hoạn, ít nhất 3 tòa nhà bị hư hại do pháo kích.

Trưng cầu dân ý dần kết thúc và viễn cảnh sau đó

. Ngày 26-9, chính quyền thân Nga ở 4 tỉnh Ukraine hiện do Nga kiểm soát cập nhật số lượng người đi bỏ phiếu về việc sáp nhập Nga.

Cụ thể, sau 4 ngày bỏ phiếu, hơn 1,1 triệu người ở tỉnh Luhansk đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 83,61%. Ở tỉnh Donetsk, hơn 1,4 triệu người đã đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 86,89%, cộng thêm 411.000 cử tri đi bầu ở các điểm bỏ phiếu ở ngoài tỉnh. Trong khi đó, tỉ lệ bỏ phiếu ở tỉnh Kherson là 63,58% và tỉnh Zaporizhia là 66%, theo hãng thông tấn TASS.

Cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra đến hết ngày 27-9 (giờ địa phương).

. Ngày 26-9, lãnh đạo Crimea do Nga bổ nhiệm - ông Sergey Aksyonov cho rằng Nga sẽ sớm chuyển từ việc tiến hành "chiến dịch quân sự đặc biệt" sang thực hiện một hoạt động chống khủng bố để bảo vệ lãnh thổ Nga, đài RT đưa tin.

Ông nói rằng sau khi bầu cử ở 4 tỉnh Ukraine hiện do Nga kiểm soát về việc sáp nhập Nga kết thúc thì những vùng này sẽ là những chủ thể thuộc Nga và không thể thay đổi được nữa. Lúc đó, Nga sẽ bắt đầu một chiến dịch chống khủng bố trên toàn lãnh thổ thay cho chiến dịch quân sự hiện tại.

Trong một diễn biến khác, vào ngày 26-7, Chủ tịch Ủy ban An ninh Duma Quốc gia (tức Hạ viện Nga) Anatoly Vyborny cho biết chiến dịch chống khủng bố có thể được thực hiện ở các khu vực mới được sáp nhập vào Nga để chống lại các hành động của Ukraine và quyết định này sẽ do lãnh đạo Cục An ninh liên bang đưa ra, theo hãng thông tấn TASS.

. Ngày 27-9, Lãnh đạo cộng hòa tự xưng Luhansk - ông Leonid Pasechnik cho biết ông và lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk sẽ quyết định về việc áp đặt thiết quân luật cùng với chính quyền Nga trong trường hợp 2 tỉnh này sáp nhập Nga sau cuộc trưng cầu dân ý, hãng thông tấn TASS đưa tin.

Động thái mới từ Nga, Ukraine

. Ngày 26-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov hy vọng rằng tất cả sai lầm mắc phải trong quá trình tổng động viên quân sự 300.000 quân sẽ nhanh chóng được khắc phục, hãng thông tấn TASS cho hay.

Ông Peskov nói: “Thực sự, có những trường hợp vi phạm sắc lệnh của (Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc động viên quân sự một phần)... Những cá nhân được triệu tập mà không tuân thủ đang được xử lý. Chúng tôi hy vọng rằng sự thay đổi sẽ diễn ra nhanh chóng và tất cả sai lầm sẽ được khắc phục”.

Theo ông Peskov, ở một số khu vực, lãnh đạo địa phương đang tích cực làm việc để khắc phục tình hình, đồng thời nói rằng báo giới, các tổ chức xã hội, dân sự đang đóng góp vào công cuộc này.

. Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã phát hiện thêm 2 khu mộ tập thể khác chứa thi thể của hàng trăm người ở TP Izium, tỉnh Kharkiv, đồng thời kêu gọi các nước tiếp tục áp lệnh trừng phạt lên Nga, hãng tin Reuters cho hay.

Phản ứng mới từ Anh, Mỹ

. Ngày 26-9, theo thông tin tình báo của Bộ Quốc phòng Anh, những đoàn lính Nga đầu tiên được huy động theo lệnh tổng động viên 300.000 quân đang đến các căn cứ quân sự ở Ukraine và những lính này được huấn luyện ở mức rất sơ đẳng, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng Nga có thể sẽ phải đối mặt một thách thức về hành chính và hậu cần để huấn luyện cho lực lượng lính mới được gọi nhập ngũ vì trong số lính này sẽ có những người “rơi rớt” kinh nghiệm khi không phục vụ trong quân ngũ nhiều năm.

Theo Bộ này, việc thiếu những người huấn luyện lính và việc Nga bắt đầu tổng động viên vội vàng cho thấy nhiều quân nhân ra tiền tuyến với sự chuẩn bị rất cơ bản. Do đó, Bộ này dự đoán tỉ lệ tiêu hao về nhân lực của Nga sẽ cao.

. Ngày 26-9, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo sẽ viện trợ 457,5 triệu USD cho mục đích phi quân sự, hỗ trợ các cơ quan tư pháp, thi hành pháp luật và hỗ trợ điều tra tội ác chiến tranh của lính Nga, tờ The New York Times đưa tin.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết khoản tiền này sẽ được dùng để mua các thiết bị bảo vệ cá nhân, vật tư y tế và xe bọc thép cho lực lượng cảnh sát quốc gia và biên phòng Ukraine.

Ông Blinken cũng nói rằng một khoản tiền sẽ được dùng vào việc làm hồ sơ, điều tra và truy tố các hành vi tàn bạo của binh lính Nga ở Ukraine, như các nơi mà Ukraine nói có mộ tập thể do Nga thảm sát dân thường, tra tấn, hành quyết người Ukraine.

Cũng trong ngày 26-9, hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết Quốc hội Mỹ thông qua một dự luật ngắn hạn, trị giá 11,7 tỉ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine.

Theo đó, gói viện sẽ dành 4,5 tỉ USD cho việc nâng cao khả năng phòng vệ và trang bị các thiết bị quân sự cho Ukraine, 2,7 tỉ USD cho các hoạt động tình báo và quốc phòng và 4,5 tỉ USD để chính quyền Kiev trả lương cho viên chức và hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine.

