Nóng Nga-Ukraine 28-8: Sân bay ở Kiev bị tấn công; Nga dồn quân đánh Kharkiv, Donetsk

(PLO)- Nga tấn công sân bay ở tỉnh Kiev, dồn 100.000 quân ở hướng Kupiansk – Lyman để đánh các khu vực ở tỉnh Kharkiv, Donetsk; Ukraine tăng cường sản xuất tên lửa, đạn pháo, thừa nhận tấn công UAV vào Nga.

Chiến sự ngày 28-8 vẫn căng thẳng khi Nga – Ukraine không ngừng pháo kích các cứ điểm của nhau.

Nga dồn 100.000 quân ở hướng Kupiansk - Lyman

. Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết trong ngày 27-8 Nga đã mở 11 cuộc tấn công bằng tên lửa, 32 cuộc không kích và 38 cuộc tấn công bằng pháo phản lực phóng loạt vào các cứ điểm Ukraine và các khu dân cư khiến dân thường thương vong và cơ sở hạ tầng hư hại, hãng thông tấn Ukrinform đưa tin.

Cụ thể, Nga tiếp tục tấn công vào các điểm nóng trước nay ở các hướng TP Lyman, Bakhmut, Avdiyivka, Maryinka (tỉnh Donetsk) và các khu vực ở tỉnh Zaporizhia và tỉnh Kherson.

Lực lượng Ukraine tiếp tục chiến dịch phản công theo hướng Melitopol, giành được chỗ đứng vững chắc ở những khu vực đã giành lại được, từ đó làm bước đệm phản công, theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine.

Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết: “Trong ngày 27-8, lực lượng phòng không Ukraine đã có 10 cuộc tấn công vào các khu tập trung quân Nga và 1 cuộc tấn công vào các hệ thống tên lửa phòng không Nga”.

Ngoài ra, các đơn vị tên lửa và pháo binh Ukraine còn đánh trúng 1 kho đạn dược, 2 trạm tác chiến điện tử và 3 hệ thống pháo binh của Nga, theo Bộ Tổng Tham mưu Ukraine.

. Ngày 27-8, người phát ngôn của Lực lượng miền đông Ukraine - ông Illia Yevlash cho biết Nga đã tập trung khoảng 100.000 quân theo hướng Kupiansk (tỉnh Kharkiv) -Lyman (Donetsk) trên mặt trận, tờ Kyiv Independent đưa tin.

Trong đó, ông nói rằng có 45.000 lính tập trung đánh vào hướng Kupiansk và 48.000 quân đánh phía Lyman.

Theo ông Yevlash, những đơn vị này đã tăng cường đáng kể tốc độ pháo kích và không kích nhằm vào các vị trí của Ukraine ở các tỉnh Kharkiv và Donetsk.

Trong những tháng gần đây, Nga đã gia tăng áp lực lên các khu vực này của mặt trận.

Tình báo Anh từng đưa tin rằng các cuộc phản công của Ukraine ở phía nam và xung quanh Bakhmut đang khiến quân Nga ở đó rơi vào tình trạng căng thẳng. Tuy nhiên, xung quanh Lyman và Kupiansk, quân Nga đang có những tiến bộ nhất định.

Nga phá hủy sân bay Ukraine, vũ khí phương Tây gửi Kiev

. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết trong ngày 27-8 ở TP Kupiansk Nga đã ngăn chặn 11 cuộc tấn công của Ukraine, khiến 120 lính Ukraine thiệt mạng và bị thương, phá hủy 3 xe chiến đấu bọc thép, 1 xe tăng cùng nhiều trang thiết bị Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Konashenkov cho biết đêm 27-8 Nga đã mở cuộc tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao phóng từ trên không vào một sân bay gần làng Pinchuky ở tỉnh Kiev và đã nhắm trúng mục tiêu chỉ định.

Ở tỉnh Zaporizhia, người phát ngôn Konashenkov nói rằng quân Nga đã tiêu diệt khoảng 200 lính, phá hủy các trang thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp cho Kiev như pháo M777 do Mỹ sản xuất, pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 do Đức cung cấp,...

Ở tỉnh Donetsk, ông Konashenkov cũng cho biết trong ngày 27-8 lực lượng Nga đã ngăn chặn 2 cuộc tấn công của Ukraine, khiến Ukraine mất 240 lính, 3 xe chiến đấu bọc thép, 5 xe bán tải, 1 hệ thống pháo M-777 và 2 pháo phản lực D-30.

Ở tỉnh Kherson, trong ngày 27-8, Nga tiêu diệt 5 lính Ukraine, phá hủy 5 chiếc xe vận chuyển, 1 hệ thống pháo M-777 và 1 khẩu pháo D-30.

Người phát ngôn Konashenkov cũng cho biết 2 máy bay Su-25 của Ukraine, 9 rocket của hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS và 30 UAV Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ trong ngày 27-8.

Ukraine tăng cường sản xuất đạn pháo

. Ngày 27-8, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã tăng cường đáng kể việc sản xuất tên lửa chống tăng có điều khiển Stugna và Corsar cũng như tên lửa hành trình chống hạm Neptune, Ukrinform đưa tin.

Ông Zelensky cho biết số lượng sản xuất các tên lửa này là một con số khổng lồ vì đó là điều mà những người trên tiền tuyến đang cần, nhưng ông từ chối tiết lộ con số cụ thể.

Theo ông, Ukraine cũng đang chế tạo hệ thống pháo binh theo tiêu chuẩn NATO. Ông nói rằng Ukraine có pháo nội địa và đã được sử dụng trên chiến trường.

“Bây giờ chúng tôi không chỉ tạo ra một hệ thống pháo mà còn sản xuất có hệ thống. Điều này vẫn chưa đủ nhưng chúng tôi đã sản xuất gấp nhiều lần so với những gì từng có” - ông Zelensky nói.

Báo Ukraine: Kiev thừa nhận tấn công Nga bằng UAV

. Ngày 27-8, báo Ukrainska Pravda (Ukraine) dẫn nguồn tin đề nghị giấu tên của Cục An ninh Ukraine (SBU) xác nhận cơ quan này đã phóng 16 máy bay không người lái (UAV) vào một sân bay ở tỉnh Kursk (Nga) trong đêm 26-8.

Nguồn tin cho biết UAV đã nhắm trúng tất cả mục tiêu được chỉ định, bao gồm phá hủy 4 máy bay chiến đấu Su-30 và 1 tiêm kích MIG-29, 1 radar phức hợp S-300 và 2 hệ thống tên lửa Pantsir.

Trước đó vào ngày 27-8, Tỉnh trưo73ng Kursk Roman Starovoyt cho biết 1 UAV đã bay vào một tòa nhà dân trong TP Kursk khiến tòa nhà bị hư hại và không có thương vong.

Các quan chức quốc phòng Nga cho biết đã ghi nhận các cuộc tấn công ở Kursk và nói rằng lực lượng phòng không đang hoạt động.

THU PHƯƠNG