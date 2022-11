Nóng Nga-Ukraine 3-11: Ông Putin dọa rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc; Mỹ cáo buộc Triều Tiên ‘bơm’ đạn pháo cho Nga

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin dọa rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc sau khi tuyên bố tham gia trở lại; Mỹ cáo buộc Triều Tiên bí mật hỗ trợ Nga đạn pháo bằng cách chuyển qua trung gian là các nước châu Phi, Trung Đông.

Tình hình chiến sự

. Nga tiếp tục tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và pháo kích vào nhiều khu vực ở Ukraine. Ngày 2-11, Nga pháo kích vào TP Vovchansk, tỉnh Kharkiv khiến 7 người bị thương. Nga cũng tấn công TP Kryvyi Rih, tỉnh Dnipropetrovsk bằng UAV Shahed khiến còi báo động không kích vang lên khắp thành phố, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine nỗ lực chống trả. Trong ngày 2-11, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 6 UAV Shahed-136 của Nga ở thủ đô Kiev và 1 UAV đang tiến về TP Zaporizhia, tỉnh Zaporizhia. Ukraine cũng đã có 20 cuộc tấn công nhằm vào các kho vũ khí và thiết bị quân sự, cũng như các vị trí phòng không của Nga.

. Lãnh đạo cộng hòa tự xưng Donetsk - ông Denis Pushilin cho biết ở tỉnh Donetsk, Ukraine đang đẩy mạnh phản công trên nhiều hướng và không có dấu hiệu từ bỏ nỗ lực phản công, theo hãng thông tấn TASS.

Mỹ tố Triều Tiên "bơm" đạn pháo cho Nga

. Ngày 2-11, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cáo buộc Triều Tiên bí mật hỗ trợ số lượng đáng kể đạn pháo cho Nga trong chiến tranh ở Ukraine, tờ The New York Times đưa tin.

Dù ông Kirby khẳng định Triều Tiên đã bí mật vận chuyển đạn pháo cho Nga thông qua những quốc gia khác ở Trung Đông, Bắc Phi nhưng không rõ liệu chúng có đến tay Nga hay không. Ông cũng nói rằng Mỹ không tin lượng vũ khí bổ sung này có thể giúp Nga thay đổi cục diện cuộc chiến.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ sẽ dùng biện pháp, bao gồm trừng phạt, để chống lại hành động của Triều Tiên. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi các nước có quan hệ với Triều Tiên gây áp lực buộc chính quyền Bình Nhưỡng không cung cấp vũ khí cho Nga.

Hiện Nga và Triều Tiên chưa bình luận về thông tin này. Trước đó, vào hồi tháng 9, Mỹ cũng cáo buộc Nga đang mua đạn pháo và tên lửa từ Triều Tiên. Tuy nhiên, Triều Tiên phủ nhận cáo buộc này, khẳng định chưa bao giờ cung cấp vũ khí, đạn dược cho Nga và cũng không có kế hoạch như vậy.

Nga dọa rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc sau khi tái tham gia

. Ngày 2-11, Nga thông báo quay lại thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc (LHQ) và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian, cho phép tàu hàng vận chuyển ngũ cốc từ các cảng của Ukraine qua Biển Đen. Trước đó vài ngày, Nga tuyên bố tạm ngừng tham gia thỏa thuận này do cáo buộc Ukraine dùng hành lang nhân đạo vận chuyển ngũ cốc tấn công Hạm đội Biển Đen ở bán đảo Crimea bằng UAV.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói: “Tôi đã chỉ đạo cho Bộ Quốc phòng tiếp tục tham gia đầy đủ vào thỏa thuận này. Tuy nhiên, Nga có quyền rút khỏi thỏa thuận, nếu Ukraine vi phạm những đảm bảo (an ninh)”, theo TASS.

Ông Putin nói rằng Moscow đã yêu cầu Kiev cam kết và đảm bảo rằng sẽ không có vụ tấn công tương tự nào xảy ra và các hành lang nhân đạo sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự.

Tổng thống Nga nói: "Bộ Quốc phòng Nga đã nhận được thông tin từ phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ukraine đã đưa ra những cam kết đó, là các hành lang nhân đạo này sẽ không được sử dụng cho mục đích quân sự".

. Cũng trong ngày 2-11, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cảm ơn người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vì "sự tham gia tích cực" của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc giúp duy trì thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, theo hãng tin Reuters.

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về việc gửi ngũ cốc tới các nước châu Phi. Trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình ATV của Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cho biết ông đã trao đổi với ông Putin về thỏa thuận này và ông Putin đề xuất gửi ngũ cốc tới các nước như Djibouti, Somalia và Sudan trước vì có nhiều người ở trong nạn đói ở đó.

. Cùng ngày, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres hoan nghênh việc Nga trở lại thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc, đồng thời cho biết LHQ đang tiếp tục thúc đẩy việc gia hạn thỏa thuận này, vốn sẽ hết hiệu lực vào ngày 19-11, theo Reuters.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nói: “Tổng Thư ký tiếp tục cam kết với tất cả các bên hướng tới việc gia hạn và thực hiện đầy đủ Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen. Ông cũng hứa hẹn sẽ tháo gỡ những trở ngại còn lại đối với xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga”.

Các diễn biến khác

. Ngày 2-11, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ sớm triệu tập Đại sứ Anh tại Moscow - bà Deborah Bronnert về cáo buộc của Nga rằng các chuyên gia Anh giúp lực lượng Ukraine tấn công vào Hạm đội Biển Đen ở TP Sevastopol, bán đảo Crimea hôm 29-10 bằng máy bay không người lái (UAV), tờ The Guardian đưa tin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: “Những hoạt động này được tiến hành dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Anh. Về vấn đề này, Đại sứ Anh Bronnert sẽ sớm được triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga”. Bà Zakharova cho biết thêm rằng phía Nga sẽ trình bày các bằng chứng về sự liên quan của Anh cho Đại sứ Bronnert.

Trước đó, phía Moscow cáo buộc một đơn vị Hải quân Hoàng gia Anh chỉ đạo hoạt động tấn công của Ukraine từ cảng Ochakiv, tỉnh Mykolaiv, miền nam Ukraine và Anh cũng đã bác bỏ cáo buộc này.

. Ngày 2-11, Hội đồng Bảo an LHQ đã không thông qua dự thảo nghị quyết do Nga đưa ra nhằm thành lập ủy ban điều tra chính thức về cáo buộc của Moscow rằng Mỹ và Ukraine có các chương trình vũ khí sinh học ở Ukraine, vi phạm Công ước cấm sử dụng Vũ khí sinh học của LHQ, theo TASS.

Sau khi có kết quả, phó đại diện thường trực của Nga tại LHQ - ông Dmitry Polyansky cho biết Moscow “vô cùng thất vọng” vì hội đồng đưa ra quyết định này, đồng thời khẳng định Moscow sẽ tiếp tục điều tra và thu thập tài liệu về các hành vi vi phạm công ước nói trên của Mỹ và Ukraine.

