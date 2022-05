Nóng Nga-Ukraine sáng 31-5: Một nhà báo Pháp thiệt mạng ở Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ đưa đề nghị mới về hòa đàm Nga-Ukraine

Tình hình chiến sự

. Theo hãng tin Reuters, lực lượng Ukraine và Nga đã có cuộc giao chiến căng thẳng vào 30-5 ở khu vực ngoại ô Sievierodonetsk, thành phố cuối cùng do Kiev trấn giữ ở tỉnh Luhansk, miền đông Ukraine.

Các cuộc pháo kích của Nga đã khiến phần lớn Sievierodonetsk trở thành đống đổ nát, nhưng lực lượng phòng thủ Ukraine đã làm chậm chiến dịch rộng lớn hơn của Nga trên khắp vùng Donbass.

. Hãng tin AFP dẫn thông tin từ chính quyền Paris cho biết một nhà báo Pháp đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích của Nga nhằm vào một chiếc xe buýt đang di tản dân thường từ miền đông Ukraine hôm 30-5.

"Nhà báo Frederic Leclerc-Imhoff đã ở Ukraine để ghi lại hình ảnh thực tế của cuộc chiến tranh. Anh ấy đã bị trọng thương và qua đời trên một chiếc xe buýt đang sơ tán những thường dân buộc phải chạy trốn để thoát khỏi các cuộc ném bom của Nga" - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo trên trang Twitter của mình.

"Tôi chia sẻ nỗi đau của những người thân yêu và đồng nghiệp của nhà báo Frederic Leclerc-Imhoff. Tôi muốn bày tỏ sự ủng hộ của Pháp đối với tất cả những người đang thực hiện sứ mệnh đưa tin đầy thách thức ở Ukraine" - Tổng thống Pháp chia sẻ.

. Hãng thông tấn TASS ngày 30-5 dẫn tuyên bố từ chính quyền tỉnh Kherson cho biết các báo cáo về việc lực lượng Ukraine chống trả thành công và giành quyền kiểm soát một phần tỉnh này này là không chính xác.

"Đó là một lời nói dối. Các cuộc tấn công của Kiev đã bị chặn lại. Kherson là vùng đất của Nga" - ông Kirill Stremousov, quan chức chính quyền dân sự khu vực Kherson được thành lập dưới sự kiểm soát của Nga, cho biết.

. Hãng thông tấn Ukraine Ukrinform ngày 30-5 dẫn thông tin từ Thị trưởng TP Mariupol Vadym Boichenko cho biết những cuộc tấn công của Nga tại thành phố này đã khiến hơn 22.000 dân thường thiệt mạng.

Trong khi đó, tại miền đông Ukraine, lực lượng vũ trang của nước này cho biết đã loại bỏ khoảng 50 binh sĩ Nga ở khu vực này chỉ trong ngày 30-5. Ở phía nam, quân phòng thủ Ukraine thông báo đã tiêu diệt thành công 46 lính Nga, 8 xe tăng địch và một kho đạn.

Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine cho biết quân đội Nga vẫn đang tiếp tục chuẩn bị tấn công theo hướng từ vùng Slobozhansky và đang tìm cách để vận chuyển thiết bị quân sự từ lãnh thổ Nga vào Ukraine.

Động thái các bên

. Sau khi các nước Liên minh châu Âu (EU) không đạt được sự đồng thuận trong việc đưa ra lệnh trừng phạt dầu khí Nga vào hôm 30-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tố cáo sự thiếu kiên quyết của khối này, theo Reuters.

"Tại sao các bạn lại phụ thuộc vào Nga, vào áp lực mà họ tạo ra mà không phải ngược lại? Nga phải phụ thuộc vào các bạn. Tại sao Nga vẫn có thể kiếm được gần một tỉ EUR mỗi ngày bằng cách bán năng lượng?" - ông Zelensky hỏi các nhà lãnh đạo EU.

. Theo TASS, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Vladimir Putin xác nhận Nga sẵn sàng xuất khẩu phân bón và thực phẩm ra toàn cầu nếu phương Tây dở bỏ các lệnh trừng phạt.

"Trước những vấn đề đang xảy ra trên thị trường lương thực toàn cầu do chính sách kinh tế và tài chính không khôn ngoan của các quốc gia phương Tây, Moscow khẳng định rằng Nga có thể xuất khẩu một lượng lớn phân bón và nông sản trong trường hợp các lệnh trừng phạt chống lại Nga được dỡ bỏ” - Điện Kremlin dẫn lời ông Putin cho hay.

. Cũng trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã đề nghị được tổ chức vòng đàm phán mới giữa Kiev và Moscow tại Istanbul.

"Tổng thống Erdogan tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng, nếu được cả hai bên đồng ý về nguyên tắc, là địa điểm tổ chức cuộc gặp mặt giữa Nga, Ukraine và Liên Hợp Quốc tại Istanbul, đảm nhận vai trò trung gian cho tiến trình đàm phán hòa bình" - văn phòng tổng thống Erdogan cho hay.

Tổng thống Erdogan lưu ý "sự cần thiết để giảm thiểu tác động tiêu cực của chiến tranh và xây dựng lòng tin bằng cách khôi phục càng sớm càng tốt các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine".

. Cùng ngày, theo Ukrinform, ông Erdogan cũng đã có cuộc thảo luận về mối đe dọa đối với an ninh lương thực và hợp tác trong lĩnh vực an ninh với Tổng thống Zelensky.

“Tôi đã có cuộc đối thoại với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Cả hai đã thảo luận về mối đe dọa đối với an ninh lương thực do cuộc chiến gây ra cũng như mong muốn tổ chức các cuộc thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực an ninh, nhất trí về sự cần thiết phải lập lại hòa bình. Ukraine đánh giá cao sự giúp đỡ của Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình này” - ông Zelensky cho hay.

. Cũng theo Ukrinform, Đại sứ Bridget Brink đã đến thủ đô Kiev để bắt đầu sứ mệnh của mình với tư cách là người đứng đầu Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine.

“Đại sứ Brink được Tổng thống Joe Biden đề cử làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine vào ngày 25-4, được Thượng viện Mỹ nhất trí phê duyệt vào ngày 18-5 và đã đến Kiev vào ngày 29-5” - Ukrinform đưa tin.

. TASS ngày 30-5 đưa tin nhà lãnh đạo vùng ly khai Nam Ossetia - ông Alan Gagloyev đã đình chỉ sắc lệnh của người tiền nhiệm là ông Anatoly Bibilov về việc tổ chức trưng cầu dân ý liên quan vấn đề sát nhập vào Nga như hai vùng ly khai Luhansk và Donetsk.

Nam Ossetia tuyên bố độc lập tách khỏi Georgia sau khi Liên Xô tan rã vào đầu thập niên 90. Từ đó, Georgia ngày càng có xu hướng ngả về phương Tây và luôn chống lại xu hướng ly khai của Nam Ossetia, đồng thời chỉ trao cho vùng lãnh thổ trên quy chế tự trị. Năm 2008, sau cuộc chiến ngắn ngày với Georgia, Nga công nhận Nam Ossetia là cộng hòa độc lập và duy trì lực lượng gìn giữ hòa bình tại đây.

. Tờ The Washington Post ngày 30-5 dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Biden vẫn chưa loại trừ việc gửi cho Ukraine hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) nhưng chắc chắn sẽ không gửi các tên lửa tầm xa.

"Washington vẫn đang xem xét việc viện trợ MLRS cho Ukraine, còn hệ thống tên lửa tấn công tầm xa thì chắc chắn không" - quan chức này cho biết.

. Theo Ukrinform, Tổng thống Zelensky đã có cuộc gặp với tân Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna vào ngày 30-5.

"Chuyến thăm của Ngoại trưởng Pháp Catherine Colonna tới Ukraine là một biểu hiện khác của sự ủng hộ của Paris đối với Kiev. Chúng tôi tin tưởng vào sự lãnh đạo của Pháp trong cuộc chiến chống lại Nga và bảo vệ các giá trị của châu Âu. Để Ukraine có thể chiến thắng, điều quan trọng là sự giúp đỡ về vũ khí từ Pháp, tăng cường biện pháp trừng phạt Moscow và đưa Ukraine tiến gần hơn đến việc trở thành thành viên của EU” - Tổng thống Zelensky chia sẻ sau cuộc gặp với bà Colonna.