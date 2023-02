Nữ diễn viên Đài Loan nói bị tống tiền ở Bangkok, cảnh sát Thái Lan xin lỗi

(PLO)- Người đứng đầu lực lượng cảnh sát Thái Lan đưa ra lời xin lỗi sau khi một nữ diễn viên Đài Loan cáo buộc bị 7 sĩ quan cảnh sát Bangkok tống tiền.

Ngày 31-1, Tư lệnh Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Damrongsak Kittiprapa đã gửi lời xin lỗi, sau khi 7 sĩ quan cảnh sát bị điều tra vì bị cáo buộc tống tiền một nữ diễn viên Đài Loan đang đến thăm Bangkok, theo hãng tin AFP.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, nữ diễn viên Đài Loan Hạ Lâm An kể rằng vào rạng sáng 5-1, cô đang đi taxi với bạn sau một đêm đi chơi ở Bangkok thì bị các cảnh sát ở một trạm kiểm soát chặn lại. Cô Hạ cho biết cô bị đe dọa buộc tội hình sự vì có thuốc lá điện tử và sau đó bị buộc phải nộp 27.000 baht (khoảng 820 USD).

Cảnh sát cho biết một cuộc điều tra về vụ việc đang được tiến hành. Hai đại úy, hai trung sĩ cấp cao và ba trung sĩ có mặt tại trạm kiểm soát hôm đó đã được chuyển sang các vị trí khác.

“Vẫn còn nhiều cảnh sát tốt. Chúng ta phải khuyến khích những điều tốt và ngăn chặn những điều xấu", ông Damrongsak Kittiprapas nói.

"Tôi xin nhấn mạnh rằng thành phố chúng ta có rất nhiều du khách đến. Công an xuất nhập cảnh, công an du lịch và công an địa phương phải có sự hỗ trợ tốt nhất cho du khách. Và đối với vụ việc vừa xảy ra, nếu có sai phạm, với tư cách là người đứng đầu ngành, tôi xin lỗi những người bị ảnh hưởng” - ông nói.

Ông Kittiprapas khẳng định bất cứ ai bị phạm tội đều sẽ phải nhận hình phạt thích đáng.

Cảnh sát Thái Lan trước đó đã bác bỏ cáo buộc tống tiền, cho rằng nữ diễn viên họ Hạ đã trong tình trạng say xỉn và không xuất trình được giấy tờ khi vụ việc xảy ra. Theo truyền thông địa phương, cảnh sát không thể trích xuất video từ camera trong đêm xảy ra vụ việc.

KHOA ĐIỀM