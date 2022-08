Nửa đêm trộm xe máy rồi mang đi đốt

Ngày 12-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Trung Hiền (28 tuổi, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, khuya 13-6, Hiền đi bộ từ nhà đến quán hủ tiếu của chị H ở xã Thuận An thì thấy chiếc xe máy có cắm chìa khóa nên lấy trộm.

Hiền chạy xe đi tìm nơi bán nhưng không bán được nên đi đến khu đất trống gần nhà lấy xăng châm lửa đốt làm xe cháy rụi.

Sáng 15-6, Hiền kêu người thu mua ve chai bán cục máy, sườn xe và các bộ phận kim loại của xe còn sót lại được 210.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra, Hiền khai bản thân nghiện ma túy. Trước đó Hiền từng có hai tiền sự về hành vi xâm hại sức khỏe người khác và sử dụng trái phép chất ma túy; ba tiền án về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích.