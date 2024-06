Ô tô điện đã qua sử dụng tốt nhất giá dưới 375 triệu đồng 10/06/2024 14:02

Chevrolet Spark EV 1LT/2LT 2014-2016

Ô tô điện đã qua sử này có động cơ điện 105 kilowatt. Ảnh: Chevrolet.

Ô tô điện đã qua sử dụng này có giá trung bình 5.992-9.390 USD (khoảng 150-235 triệu đồng). Ô tô điện Spark thiếu nhiều tính năng công nghệ tiêu chuẩn thường thấy trên những chiếc xe giá cả phải chăng khác vào thời điểm đó.

Ô tô điện đã qua sử này có động cơ điện 105 kilowatt, sản sinh công suất 140 mã lực, mô-men xoắn 400 lb-ft, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 8 giây và phạm vi hoạt động là 131 km. Xe có thiết kế mang tính thẩm mỹ. Với thiết kế nhỏ gọn, thú vị và thiết thực.

Fiat 500e Hatchback 22013-2019

Ô tô điện đã qua sử dụng này có thiết kế bắt mắt. Ảnh: Fiat.

Ô tô điện đã qua sử dụng có giá trung bình từ 6.271-12.677 (khoảng 157-317 triệu đồng). Một số điểm mạnh của xe điện đã qua sử dụng là giá rẻ và phạm vi trên mức trung bình.

Giống như các mẫu xe chạy bằng xăng, 500e chạy điện vẫn giữ được khả năng xử lý nhanh nhạy và nhanh chóng. Fiat là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn mang theo hành lý nhẹ nhàng và không ngại không gian nhỏ.

Ô tô điện đã qua sử dụng này có thiết kế bắt mắt đã đi trước thời đại và tồn tại lâu đời. Chiếc hot-hatch này thực hiện hiệu quả cho những quãng đường đi lại ngắn.

Ford Focus Hatchback 4D 2015-2018

Ô tô điện đã qua sử dụng này có giá trung bình từ 7.463-13.360 USD (khoảng 187 -334 triệu đồng). Ảnh: Ford.

Ô tô điện đã qua sử dụng này có giá trung bình từ 7.463-13.360 USD (khoảng 187 -334 triệu đồng). Ford Focus Electric được trang bị động cơ điện 107 kilowatt, sản sinh công suất 142 mã lực, mô-men xoắn 184 lb-ft và phạm vi 184 km.

Xe điện này có nhiều bộ phận được chia sẻ với các bộ phận chạy bằng xăng và nguồn cung ứng phụ tùng với chi phí thấp. Focus dự kiến ​​sẽ ngừng sản xuất vào năm 2025.

BMW i3 Hatchback 4D 2014-2018

Ô tô điện đã qua sử dụng này được trang bị động cơ điện 125 kilowatt. Ảnh: BMW.

Ô tô điện đã qua sử dụng này có giá trung bình từ 8.080-14.132 USD (khoảng 202-353 triệu đồng). Xe điện được trang bị động cơ điện 125 kilowatt, sản sinh công suất 170 mã lực, mô-men xoắn 184 lb-ft, khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 6,6 giây và phạm vi 183 km.

I3 có nhiều tính năng đáng chú ý, bao gồm thiết kế tương lai và công nghệ tiên tiến. Đặc biệt, xe điện cũ này còn được hãng bổ sung động cơ chạy bằng xăng hoạt động như một máy phát điện trên xe để mở rộng phạm vi hoạt động.

Nissan Leaf S Hatchback 4D 2018-2021

Ô tô điện đã qua sử dụng này được xếp hạng an toàn ấn tượng. Ảnh: Nissan.

Ô tô điện đã qua sử dụng này có giá trung bình từ 8.820-14.111 USD (khoảng 221-353 triệu đồng). Nissan Leaf là chiếc xe điện duy nhất giành được giải thưởng về Chi phí sở hữu trong 5 năm thấp nhất của Kelly Blue Book.

Ô tô điện đã qua sử dụng này có động cơ điện 110 kilowatt, sản sinh công suất 147 mã lực, mô-men xoắn 236 lb-ft và phạm vi hoạt động 239 km.

Ngoài việc tiết kiệm chi phí, ô tô điện này còn được xếp hạng an toàn ấn tượng. Như được xếp hạng 5 sao thông qua Hiệp hội An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (NHTSA) và xếp hạng vượt trội từ Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS).